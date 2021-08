Samurai Iserlohn startet mit Heimspiel

Iserlohn. Neuling Unitas Berlin kommt am 28. August in die Heidehalle. Samurai II beginnt mit einem Derby.

Mit einem Heimspiel-Doppelpack startet Skaterhockey-Bundesligist Samurai Iserlohn am letzten Augustwochenende in die Kurzsaison 2021. So ist am Samstag, 28. August, 19.30 Uhr, zunächst Aufsteiger Unitas Berlin in der Heidehalle zu Gast, am Sonntag um 17 Uhr kommen die Duisburg Ducks. Iserlohn ist mit insgesamt fünf Mannschaften in Gruppe A der zweigeteilten Bundesliga eingeteilt worden, fünf weitere Teams spielen in Gruppe B. Letzter Hauptrundenspieltag ist am 9./10. Oktober.

Auch Samurai II legt am 28. August los, die Mannschaft bestreitet ihr erstes Spiel in der zweiten Bundesliga-Mitte um 20 Uhr bei den Mendener Mambas. Die Hauptrundentermine der beiden Mannschaften in der Übersicht. Bundesliga:

1. Spieltag, 28. August, 19.30 Uhr

Samurai Iserlohn - Unitas Berlin

2. Spieltag, 29. August, 17 Uhr

Samurai Iserlohn - Duisburg Ducks

3. Spieltag, 5. September, 18 Uhr

Samurai Iserlohn - Bissendorfer Panther

4. Spieltag, 11. September, 18 Uhr

Rockets Essen - Samurai Iserlohn

5. Spieltag, 18. September, 18 Uhr

Unitas Berlin - Samurai Iserlohn

6. Spieltag, 25. September, 19 Uhr

Duisburg Ducks - Samurai Iserlohn

7. Spieltag, 2. Oktober, 20 Uhr

Bissendorfer Panther - Samurai Iserlohn

8. Spieltag, 9. Oktober, 19.30 Uhr

Samurai Iserlohn - Rockets Essen

Die zweite Bundesliga

1. Spieltag, 28. August, 20 Uhr

Mendener Mambas - Samurai Iserlohn II

2. Spieltag, 4. September, 16.30 Uhr

Samurai Iserlohn II - Red Devils Berlin

3. Spieltag, 5. September, 15 Uhr

Samurai Iserlohn II - Bissendorfer Panther II

4. Spieltag, 19. September, 12 Uhr

Red Devils Berlin - Samurai Iserlohn II

5. Spieltag, 2. Oktober, 17 Uhr

Bissendorfer Panther - Samurai Iserlohn II

6. Spieltag, 9. Oktober, 16.30 Uhr

Samurai Iserlohn II - Mendener Mambas



