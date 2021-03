Ist das Gastspiel am Seilersee schon vorüber? Verteidiger Ryan Johnston

Eishockey Ryan Johnston will die Roosters verlassen

Iserlohn. Der 29-jährige kanadischer Verteidiger ist offenbar unzufrieden.

Im Aufgebot der Roosters in Bremerhaven fehlte sein Name. Ryan Johnston fuhr nicht mit an die Nordsee, und die Pause hatte nichts damit zu tun, dass er diesmal als überzähliger Kontingentspieler aussetzen musste. Aber es waren offenbar diese Nicht-Nominierungen, die das Arbeitsverhältnis nun wohl beenden werden.

Der erst kurz vor dem Saisonstart verpflichtete kanadische Verteidiger verspürt wenig Neigung, weiter am Seilersee seinen Dienst zu tun und hat dem Vernehmen nach um Auslösung sein Vertrages gebeten. Bereits unter Jason O’Learys Regie hatte er zuschauen müssen, und auch bei Brad Tapper musste er auf die Tribüne - wie am Mittwoch gegen Krefeld. Dass es beim punktbesten Verteidiger (drei Tore, zehn Assists) nicht am Leistungsvermögen gelegen hat, liegt auf der Hand.

Eine Trennung von Johnston wurde von Vereinsseite nicht bestätigt. An einem Spieltag wolle man sich nicht zu personellen Entscheidungen äußern, aber der Vertrag sei nicht aufgelöst worden. Soweit der Stand vom Freitag, aber man darf wohl davon ausgehen, dass der 29-Jährige das Roosters-Trikot nicht mehr tragen wird.