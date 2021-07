RV Iserlohn hat wieder eine Perspektive

Iserlohn. Ein langfristiger Pachtvertrag bis zum Jahr 2036 für das Gelände am Reiterweg wurde mit dem neuen Eigentümer unterzeichnet.

Viereinhalb Jahre haben die Mitglieder des Reitervereins Iserlohn zittern müssen, jetzt hat das Pendel in die von ihnen ersehnte Richtung ausgeschlagen. Was vielleicht nach einer glücklichen Fügung des Schicksals klingt, ist in Wirklichkeit dem Verhandlungsgeschick und der Umsichtigkeit des Vereinsvorstandes zuzuschreiben, an dessen Spitze Markus Friz als Vorsitzender steht. Er hat zu Wochenbeginn seine Unterschriften unter ein umfangreiches Pachtvertragswerk gesetzt, das dem Verein eine Perspektive bis mindestens 2036 gibt.

Doch die jüngere Vergangenheit steckt den Mitgliedern noch in den Knochen. Friz, der seit 2018 im Verein ist, blickt zurück. „Die Zitterpartie begann im Prinzip im Jahr 2016 mit dem Tod Dietrich Walthers, dem das Areal am Reiterweg gehörte und der ein Freund und Förderer des Reitsports und unseres Vereins war.“ 2018 erfolgte dann der Verkauf der Grundstücke an die Stuttgarter Wohninvest Holding GmbH. „Seitdem wurde unser Pachtvertrag immer nur um ein Jahr verlängert, bis wir im Herbst 2020 erfahren haben, dass das Gelände erneut verkauft worden ist. Daraufhin haben wir die Kündigung erhalten.“ Damit war der Fortbestand des 1953 gegründeten Vereins, der seit jeher am Reiterweg beheimatet ist, ernsthaft in Frage gestellt. Nicole Ebisch, die zweite Vorsitzende, erinnert sich: „Bis etwa 1996 waren wir dort, wo sich jetzt der Baumarkt befindet, seitdem sind wir an unserem jetzigen Standort.“

Einen erneuten Umzug hätte der Verein, dem rund 180 Mitglieder angehören und ihm auch während der Pandemie treu geblieben sind, ziemlich sicher nicht überlebt. „Mit zehn Pferden kann man nicht mal eben woanders hin“, verdeutlicht sie. Doch es wurde nicht lange gehadert, sondern die „Flucht nach vorne angetreten“, wie es Markus Friz ausdrückt.

Neue Grundstücksinhaberin Bawoag stammt aus Bochum

Der neuen Grundstücksinhaberin, der Bawoag aus Bochum, die auf ihrer Internetseite den Erwerb des über 50.000 Quadratmeter großen Areals in Seenähe als größten Einzelankauf ihrer Unternehmensgeschichte bezeichnet, wurde ein Konzept vorgestellt, das allerdings zunächst auf Skepsis gestoßen ist. Friz macht auch kein Geheimnis daraus, dass die Verhandlungen ohne Hilfe wahrscheinlich nicht in dem Pachtvertrag über die nächsten 15 Jahre gemündet wären. „Ohne die Stadt Iserlohn, die uns beratend zur Seite gestanden hat, und die Unterstützung durch den Kreissportbund, hätten wir es nicht geschafft.“

Streng genommen steckt der Verein aber jetzt doch im Umzugsstress. Von den zwei Reithallen wurde bislang die kleinere genutzt, künftig ist es die größere. Im Stallgebäude, das bisher nur teilweise genutzt wurde, darf sich der Verein jetzt richtig breit machen und auf einer Wiese soll ein weiterer Reitplatz entstehen. „Wichtig ist, dass wir über ein zusammenhängendes Areal verfügen“, sagt Friz. Und Malin Gerhards, die Voltigier- und Jugendwartin, freut sich unter anderem schon auf Ausritte im nahe gelegenen Wald, ohne dass Straßen gequert werden müssen. Sie ist es auch, die einige der weiteren Vorhaben verrät: „Wir haben eine Rehabilitationspädagogin in Ausbildung zur Reittherapeutin, so dass das Therapeutische Reiten zu einem weiteren Standbein wird. Kleinere Turniere für Dressur- und Springreiter und Voltigierer sollen auch wieder stattfinden.“ Nicole Ebisch fasst sämtliche Vorhaben so zusammen: „Jetzt dürfen wir entwickeln. Das ist das, was Spaß macht.“

Photovoltaikanlage für Dach der Reithalle geplant

Sie stellt in Aussicht, dass der Verein grüner wird. Die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik ist geplant, ebenso die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Reithalle. Das kostet zwar alles zunächst eine Menge Geld, aber es gibt Förderprogramme. Friz ist bereits dabei, Mittel aus dem Topf „Moderne Sportstätten 2022“ zu generieren.

Ein Vorantrag ist bereits genehmigt worden, und da jetzt auch die Zukunftsfrage geklärt ist, wird am Reiterweg mit weiteren positiven Bescheiden gerechnet. Mit der strukturellen Entwicklung soll es auch sportlich voran gehen. Dabei würden weitere Pferde helfen. „Also wenn es in Iserlohn jemanden gibt, der ein liebes, gesundes und nicht zu altes Pferd hat, darf sich derjenige gerne bei uns melden“, sagt Malin Gerhards.

