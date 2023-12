Rückblick auf den IKZ-Tag bei den Iserlohn Kangaroos

Iserlohn Mit kleinen Geschenken und einigen Aktionen hat die Heimatzeitung das Basketball-Derby der Iserlohn Kangaroos gegen Schwelm begleitet.

Beim Weihnachtsderby der Iserlohn Kangaroos gegen die EN Baskets Schwelm war die Heimatzeitung als Sponsor des Tages präsent. Beim offiziellen IKZ-Tag in der Matthias-Grothe-Halle war auch die Fotobox dabei. Sie stieß bei zahlreichen Besuchern – heimischen Fans und auch mitgereisten Schwelmern – auf reges Interesse. Dabei nutzten sie auch einige Utensilien, beliebt waren die bunten Hüte. Die Fotos können auch online unter ikz-online.de eingesehen werden. Zusammen mit dem Fanartikel-Stand der Kangaroos und dem Angebot an Speisen und Getränken war das Foyer rund um die Partie ein beliebter Aufenthaltsort.

IKZ-Ratschen kommen auch bei Schwelmer Fans gut an

Um die Stimmung in der Halle noch lauter werden zu lassen, verteilte der Iserlohner Kreisanzeiger an den Tribünen in der nahezu ausverkauften Halle IKZ-Ratschen an die Fans. Gemeinsam mit den zahlreichen in Gelb gekleideten Schwelmer Fans entstand so eine unglaubliche Stimmung, die eines Derbys würdig war.

Drei Tage die Heimatzeitung digital und gratis lesen

Das Spiel ging aus heimischer Sicht zwar verloren, mit leeren Händen verließen die Fans die Matthias-Grothe-Halle aber nicht: Der IKZ spendierte allen anwesenden Fans nach Spielende einen für drei Tage gültigen Gutscheincode, mit dem die digitale Ausgabe gelesen werden kann. Die Kangaroos haben nun schon im nächsten Spiel die Chance, sich bei den Schwelmern für die Niederlage zu revanchieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe