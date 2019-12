Iserlohn. Gegen Düsseldorf will Jason O’Learys Team am zweiten Feiertag endlich wieder punkten.

Roosters-Wende zu Weihnachten?

Nach der Rückkehr vom Sonntagsspiel in Wolfsburg begann für die Eishockeyprofis der Iserlohn Roosters die kurze Weihnachtsruhe. Am ersten Feiertag geht es wieder aufs Eis, um sich für das Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG am Donnerstag zu präparieren. Auch Trainer Jason O’Leary genießt es, mehr Zeit abseits der Eissporthalle zu verbringen, denn seit Samstag sind seine beiden Söhne Nolan und Kellan in Iserlohn. Und für die hat der Vater jetzt doch ein paar Stunden mehr Zeit, als es in einer normalen Eishockeywoche der Fall wäre.

Die beiden waren auch mit dabei, als O’Leary zusammen mit Dieter Orendorz am Montag den kleinen Patienten auf der Kinderstation des Bethanien-Krankenhauses eine vorweihnachtliche Überraschung bereitete. Beim „Teddy Toss“ während des Heimspiels gegen die Kölner Haie waren über 1200 Kuscheltiere aufs Eis geflogen, die anschließend professionell gereinigt wurden und nun bei den Roosters zur Verteilung eingelagert sind. Und die erste Lieferung ging ans Bethanienkrankenhaus. Die nächste ist schon angekündigt, damit sich die Station einen Vorrat für künftige Patienten anlegen kann. „Ehrlich gesagt hatte ich nicht mit einer solchen Resonanz gerechnet“, versicherte Roosters-Pressesprecher Felix Dötsch, der für die Hälfte der Kuscheltiere noch Abnehmer sucht und ganz sicher ist, diese sehr bald auch zu finden.

Gegen die Haie sollte geworfen werden, wenn deren rheinischer Rivale Düsseldorfer EG am zweiten Feiertag nach Iserlohn kommt, geht es ausschließlich ums Sammeln. Und zwar von Punkten. Bei 16 Zählern Distanz zu Rang zehn sind die Play-offs aktuell kein realistisches Roosters-Ziel. „Wir müssen schon irgendwann einen Run machen“, räumt der Coach ein, der in seiner Bewertung der beiden Wochenendspiele zu einem „nicht zufrieden, aber auch nicht super enttäuscht“ kommt. Wie so oft war für die Roosters mehr drin, aber wie so oft gab es Fehler, die mit Gegentoren bestraft wurden. „Es geht nur mit Konsequenz über sechzig Minuten, und leider bekommen wir das nicht hin. Das ist Kopfsache“, erläutert O’Leary. In der aktuellen Situation will er aber nicht nur die negativen Seiten (zu denen in Ingolstadt und Wolfsburg auch wieder unnötige Strafzeiten gehörten) betonen, sondern auch gute Entwicklungen bewerten. Etwa viele Torschüsse und viele gewonnene Bullys.

In seiner Analyse taucht aber oft der Hinweis auf die erfahrenen Spieler auf, von denen er nach wie vor erwartet, dass sie mehr Verantwortung übernehmen. Und dass bei Gegentoren häufig Routiniers auf dem Eis standen, gibt ihm zu denken.

O’Connors EInsatz ist derzeit noch fraglich

Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie soll nun gegen die DEG die Rückkehr in die Erfolgsspur gelingen. O’Leary: „Düsseldorf wird keine großen Überraschungsmomente liefern. Das ist eine disziplinierte Mannschaft, die sehr konstant spielt.“ Von seinen Iserlohnern erwartet er, dass der Matchplan konsequent umgesetzt wird, dass man unnötige Strafen vermeidet und von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert zu Werke geht. Und dass zuletzt die Wolfsburger relativ mühelos zwei Treffer in Überzahl herausspielten, hat ihm hat nicht gefallen. „Im Boxplay müssen wir uns auf jeden Fall steigern.“

Trotz der etwas längeren Regenerationsphase wird nicht mehr Personal zur Verfügung stehen. Jason O’Leary mag nicht prognostizieren, wann Friedrich und Rumble zurück kehren, und außer ihnen droht auch der angeschlagene Ryan O’Connor auszufallen.