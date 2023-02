Roosters wahren trotz 3:8-Niederlage Minimalchance

Für die Iserlohn Roosters war die 3:8-Pleite in München die vierte Niederlage gegen den DEL-Tabellenführer in dieser Saison.

Iserlohn. Für die Iserlohn Roosters wird es immer enger im Play-Off-Kampf. Noch besteht aber zumindest bis Freitag weiter Hoffnung.

Die Chance auf die Play-Off-Teilnahme lebt weiter bei den Roosters, wird aber nach der klaren Niederlage in München immer unwahrscheinlicher. Da auch Berlin und Schwenningen am letzten Spieltag noch gegeneinander spielen, könnte bereits am kommenden spielfreien Freitag für Iserlohn Endstation sein.

EHC Red Bull München – Iserlohn Roosters 8:3 (1:1, 5:2, 2:0). Im ersten Durchgang übernahm der Favorit gleich das Spielgeschehen. Filip Varejcka prüfte schon nach einer Minute Schlussmann Andi Jenike mit einem Rückhandschuss. Als Eugen Alanov ein überflüssiges Foul hinter dem gegnerischen Tor unterlief, brannte es erstmals lichterloh vor dem Kasten der Sauerländer. Letztendlich war es Patrick Hager, der einen abgeblockten Pass aus zwei Metern zur 1:0-Führung für die Hausherren ins Tor schob. Im Gegenzug hätte fast Brown die passende Antwort für die Roosters gehabt, sein Schuss wehrte allerdings Matthias Niederberger mit dem Schoner ab.

Der EHC wirkte technisch und läuferisch überlegen und spielte sich teilweise über Minuten im Drittel der Iserlohner fest. So konnte sich Jenike unter anderem gegen Johannsson auszeichnen (8.). Die Roosters hatten alle Hände voll mit Defensivarbeit zu tun, schafften es aber dennoch immer wieder Nadelstiche zu setzen. Nach einer schönen Kombination tauchte Brent Raedeke frei vor Niederberger auf, doch der Münchener Goalie behielt erneut die Oberhand. Machtlos war der Keeper dann aber 42 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels. Tiffels saß gerade auf der Strafbank, als Ryan O’Connor Platz hatte, Maß nahm und den Puck in die Maschen zum 1:1-Ausgleich hämmerte.

Viele Strafen und Tore im zweiten Durchgang

Zu Beginn des Mittelabschnitt saß Tiffels noch seine zweite Strafe ab, als nach 13 Sekunden die Scheibe bereits im Netz zappelte – aber im falschen. O’Connor vertändelte den Puck hinter dem Tor, Hager passte auf den mitgeeilten Maximilian Kastner und der sorgte per Direktabnahme für Münchens siebten Shorthander in dieser Saison. Die Roosters erholten sich schnell von dem erneuten Rückschlag und glichen wieder aus. Einen Schuss von der blauen Linie lenkte Brent Raedeke zum 2:2 ins Tor (27.). Doch statt vom Ausgleich zu profitieren, leisteten sich die Sauerländer für drei Minuten einen Blackout. Zunächst sorgte Eder, fast mit einer Kopie des Roosters-Ausgleichs, für die erneute Führung der Hausherren.

Dann scheiterten zwar zunächst Kastner und Ehliz mit ihren Großchancen am Iserlohner Goalie, der aber in der Folge an den weiteren Gegentreffern machtlos war. Erst schlenzte Austin Ortega den Puck unbedrängt in den Winkel (30.) und nur 32 Sekunden später hatten Street und Varejcka leichtes Spiel, so dass Letztgenannter ins leere Tor einschieben konnte. Danach erschienen auch die Gäste mal wieder im Angriff. Bailey kam gerade von der Strafbank und schlenzte den Puck an den Pfosten. Kurz darauf waren die Sauerländer erneut in Überzahl erfolgreich. O’Connors Schuss wurde abgefälscht, so dass Emile Poirier den Puck zum 3:5 einschob (36.). Insgesamt leisteten sich die Roosters im zweiten Durchgang aber viel zu viele dumme Strafen, die der EHC zu nutzen wusste. Eine Sekunde vor Drittelende stochert Yasin Ehliz die Scheibe zum 6:3 über die Linie.

Iserlohn versucht noch einmal alles, aber ohne Erfolg

Die Roosters probierten im letzten Drittel noch einmal alles. Trainer Greg Poss stellte auf drei Reihen um und die Sauerländer hatten durchaus ihre Möglichkeiten. Immer wieder war jedoch ein Bein oder ein Schoner beim Abschluss dazwischen. Auf der Gegenseite hielt Andi Jenike vorzüglich und den Rückstand weiter in Grenzen. Schon sieben Minuten vor dem Ende setzte Poss alles auf eine Karte und nahm Jenike zum ersten Mal aus dem Kasten. Das Team fand dennoch den Weg nicht ins Tor. Ganz anders gelang dies Youngster Julian Lutz, der mit einem Schuss in den Winkel seinen ersten Saisontreffer erzielte (56.). Kurz vor dem Ende nahm Poss dann erneut Jenike vom Eis und Kastner sorgte mit seinem Schuss ins verwaiste Iserlohner Tor für den 8:3-Endstand.

Roosters: Jenike – Bender, Ankert; Bigras, O‘Connor; Buschmann, Labrie; Rausch – Bailey, Raedeke, Daugavins; Broda, Poirier, Brown; Rutkowski, Cornel, Ziegler; Alanov, Streu, Rech.

Tore: 1:0 (03: 49) Hager (5-4/ Eder, Johannsson), 1:1 (19:18) O‘Connor (5-4/ Bailey, Daugavins), 2.1 (20:13) Kastner (4-5/ Hager), 2:2 (26:09) Raedeke (Buschmann, Labrie), 3:2 (27:16) Eder (Schütz), 4:2 (29:42) Ortega (Blum, Ehliz), 5:2 (30:10) Varejcka (Street), 5:3 (35:06) Poirier (5-4/ Daugavins, O’Connor), 6:3 (39:59) Ehliz (5-4/ Smith, Ortega), 7:3 (55:03) Lutz (Boyle, Kastner), 8:3 (58:33) Kastner (EN/ Hager)

