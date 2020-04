Roosters verpflichten Dustin Friesen

Iserlohn. Der 37-jährige Verteidiger kommt aus Ingolstadt an den Seilersee.

Die Iserlohn Roosters haben einen weiteren neuen Spieler für die kommende DEL-Saison unter Vertrag genommen. Vom Liga-Rivalen Ingolstadt wechselt der 37 Jahre alte Verteidiger Dustin Friesen an den Seilersee.

„Dustin gehört zu den erfahrensten Spielern der DEL, und das. ist gerade vor der kommenden Saison für uns von großer Bedeutung. Trotz seines Alters ist er topfit und wird bei uns auch als Führungspersönlichkeit in der Kabine viel von seinem Wissen an unsere jungen Spieler weitergeben“, unterstreicht Christian Hommel, sportlicher Leiter der Roosters. Friesen war in den letzten zwei Spielzeiten Mannschaftskapitän des ERC Ingolstadt.

Der Deutsch-Kanadier ist sowohl im Spiel Fünf-gegen-Fünf als auch im Penaltykilling eingesetzt worden. Aber nicht nur in Ingolstadt gehörte Friesen in den letzten Jahren zum Kapitänsteam. Ob in seiner Zeit bei den Swift Current Broncos in der kanadischen Juniorenliga, später an der University of New Brunswick oder in seinem ersten Jahr in Deutschland bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven gehörte er zu den Führungsspieler. In Bremerhaven avancierte er gleich im ersten Jahr zum besten Verteidiger der 2. Bundesliga, ein Jahr später sicherte er sich mit den Pinguins die Zweitligameisterschaft.

Seit 2015 stand er im Kader des ERC Ingolstadt. Friesen ist verheiratet und hat drei Töchter. „Meine Gespräche mit Christian Hommel und Jason O’Leary haben mir gezeigt, dass sie meine Qualitäten zu schätzen wissen. Sie haben sehr genaue Vorstellungen von dem, was ich ins Team einbringen und welche Rolle ich spielen soll. Deshalb habe ich mich für Iserlohn entschieden und freue mich auf die neue Herausforderung“, so Dustin Friesen.