München. Starke Iserlohner Offensivdarbietung beim 5:7 in München, aber in der Abwehr ist das Team oftmals zu passiv.

Roosters verlieren das Zwölf-Tore-Festival

Nach vier Siegen in Folge verloren die Iserlohn Roosters das Zwölf-Tore-Festival in der Deutschen Eishockey Liga beim Spitzenreiter München. Drei Führungen, darunter ein Zwei-Tore-Vorsprung reichten nicht aus, weil man in der eigenen Zone oft zu passiv agierte. Bitter zudem, dass Ryan O´Connor und Alex Petan verletzt ausfielen. Der Abstand zu Platz zehn wuchs aufgrund des Nürnberger Sieges auf zwölf Punkte an.





EHC Red Bull München – Iserlohn Roosters 7:5 (2:2, 2:2, 3:1). Trainer Jason O´Leary überraschte vor Spielbeginn mit einer Änderung zwischen den Pfosten. Für Andreas Jenike, der zuletzt mit guten Leistungen überzeugte, rückte Anthony Peters wieder in Tor. „Das war lange geplant. Wir vertrauen beiden Torhütern“, begründete er bei „Magentasport“ den Wechsel. Für Peters war es nach sechs Spielen der erste Arbeitseinsatz.

Anthony Peters wurde gleichauf die Probe gestellt

Und er wurde dann auch gleich von den Gastgebern auf die Probe gestellt. Gegen Parlett und Shugg präsentierte er sich hellwach. München wirbelte ordentlich in den ersten fünf Minuten durch die Iserlohner Zone, schlug aber kein Kapital daraus. Höchst effektiv dagegen die Roosters. Zunächst zeigte Tim Fleischer seine Defensivqualitäten, als er einen harten Schuss von Bodnarchuk (5.) blockte. Und als sich die Gäste das erste Mal in der Münchener Zone festsetzten, holten sie geschickt eine Strafe heraus. Dass Mike Halmo kurz darauf ebenfalls in die Kühlbox musste, war der kleinlichen Regelauslegung der Schiedsrichter geschuldet. Aber in Sachen Effizienz machten die Roosters weiter. Chris Rumble zielte genau in die lange Ecke - 0:1. Es war der zweite Torschuss der Sauerländer. Die Gäste hatten die Schwächen von EHC-Goalie Reich schnell ausgemacht. Als dieser recht früh mit den Schonern auf dem Eis war, zielte Halmo auf die Lücke, traf aber nur den Pfosten (9.). Defensiv agierten die Roosters dagegen zu passiv. Beim Ausgleich reagierte Rumble gegen Parlett zu schläfrig, so dass Ehliz keine Mühe hatte einzuschieben. München hielt fortan die Zügel in den Händen und kam durch Shugg zur Führung. Peters hatte zuvor zweimal gegen Kastner pariert. Aber Iserlohn hielt die Moral hoch und kam zehn Sekunden vor Drittelende zum Ausgleich. Nachdem Halmo zunächst zweimal an Reich gescheitert war, drückte der Kanadier die Scheibe im dritten Versuch ins Netz.

„Wir wollen so gut wie es geht abschneiden und behalten dabei Platz zehn im Auge“, betonte Christian Hommel in der Drittelpause. Der zweite Abschnitt begann mit einer Doppelparade von Peters gegen Schütz. Fünf Minuten blieben zunächst Torszenen aus, die Roosters machten mit frühem Forechecking den „Roten Bullen“ das Leben schwer. Was folgte war ein Torreigen innerhalb von 56 Sekunden. Brody Sutter zielte aus dem Bullykreis ins lange Eck zur erneuten Gästeführung, 26 Sekunden danach netzte Raymond nach Greniers Bullygewinn zum 2:4 ein. Aber nur 28 Sekunden später legte München durch Voakes wieder nach. Rumble hatte hinter dem eigenen Tor den Schützen aus den Augen verloren. Danach verpasste Iserlohn in Überzahl, wieder vorzulegen, schaffte es aber, sich in doppelter Überzahl schadlos zu halten. Als Raymond aber ohne Schläger agierte, traf Voakes - 4:4.

Im letzten Abschnitt mussten die Sauerländer auf O´Connor verzichten und verloren auch noch Petan (47.) mit einer Knieverletzung. Zuvor hatte Daniel Weiß mit Ablauf des Powerplays aus der Drehung die Roosters wieder in Führung gebracht, die aber nur zwei Minuten Bestand hatte. Nach Jake Weidners Strafzeit reagierte Peterka schneller als Raymond und Rumble und verwerte den Abpraller von Peters zum 5:5. Iserlohn hatte nun Mühe mit dem hohen Tempo mitzugehen und agierte defensiv zu passiv. Bourque nutzte die Freiheiten zur erneuten Münchener Führung. Und als Ehliz dreieinhalb Minuten vor Spielende zum 7:5 traf, sollte das die Entscheidung sein.