Roosters-Trainer O’Learys Vorfreude verdrängt alle Probleme

Iserlohn. Die Roosters legen auf dem Eis wieder los und bestreiten schon am Samstag in Köln den ersten Test.

Diesen Tag hat nicht nur er herbeigesehnt. An diesem Dienstag ertönt am Seilersee der Startschuss zur Saisonvorbereitung der Iserlohn Roosters, und endlich kann Jason O’Leary wieder an seinem angestammten Arbeitsplatz seinen Job tun. Erstmals gehen die Roosters zum Mannschaftstraining auf’s Eis - vier Monate später als üblich, nach der längsten Spielpause aller Zeiten und vor einer Meisterschaftsserie voller Unwägbarkeiten.

„Wir sind alle nur total froh, dass es endlich losgeht,“ sagt der Kanadier, der seit ein paar Tagen wieder in Iserlohn ist. Im unplanmäßig langen Heimaturlaub in New Brunswick im Osten Kanadas hat er sich wie gewohnt handwerklich betätigt. Planierarbeiten auf dem zwei Hektar großen Grundstück, dazu das Fundament für ein neues Gebäude gelegt: O’Leary hatte auch abseits vom Eishockey einiges tun, während in Deutschland wochenlange Ungewissheit herrschte, wann und mit wem die DEL starten würde.

Jetzt sind die Fakten auf dem Tisch, und der Trainer hat natürlich schon einen detaillierten Trainingsplan bis Mitte März und dem Ende des ersten Teils der Hauptrunde ausgearbeitet. „Die regionale Einteilung finde ich gut, das kann man in normalen Jahren ruhig beibehalten“, sagt der 42-Jährige. Häufiger die Derbys gegen die NRW-Klubs, etwas seltener die Vergleiche mit der süddeutschen Konkurrenz: Das wäre für ihn aus Kostengründen sinnvoll und würde wohl auch den Fans ganz recht sein.

In der Corona-Saison 20/21 bekommen es die Roosters in den ersten fünf Partien mit Gegnern zu tun, die den Magenta-Cup bestreiten und schon seit Wochen voll im Saft stehen. Wie groß ist der Nachteil für die Spätstarter? „Am Anfang kann das ein Problem sein“, sagt O’Leary. „Aber die Saison ist lang, vielleicht haben wir am Ende die frischeren Beine.“ Auf den Trainer wartet in jedem Fall eine neue Erfahrung, drei Wochen Eistraining bis zum ersten Meisterschaftsspiel hat er noch nicht erlebt. Aber es liegt ihm fern, das als großes Manko zu sehen.

„Schlittschuhlaufen verlernt man nicht, und nach ein paar Tagen haben die Jungs ihren Rhythmus“, sagt O’Leary, der inhaltlich nur wenig gegenüber der letztjährigen Vorbereitung verändern will. Er geht davon aus, dass die Spieler auf hohem konditionellen Niveau loslegen können, Kraft- und Ausdauertraining ist in den letzten Monaten schließlich zur Genüge absolviert worden. Ein größeres Verletzungsrisiko erwartet er nicht, weil die Grundlage besser sein sollte.

Dennoch ist der Trainer natürlich auf die ersten Eindrücke auf dem Eis gespannt, am Dienstag geht es gleich intensiv los. Nachdem die letzten Spieler am Wochenende einflogen, konnte der Materialcheck erfolgen, und jetzt wird es ernst. Nur vier Tage nach dem Auftakttraining wird bereits getestet, am Samstag spielen die Roosters bei den Kölner Haien, die ja ebenfalls nicht am Magenta-Turnier teilnehmen. Bis dahin soll auch feststehen, wer Jim Midgley als Co-Trainer ersetzt.

Die offenen Planstellen im Kader dürften wohl noch etwas länger unbesetzt bleiben, was für den Coach kein Problem ist. „Wir haben schon jetzt eine gute Mannschaft beisammen,“ stellt Jason O’Leary klar. Die unterschiedlichen Startvoraussetzungen schiebt er beiseite, er freut sich auf die Arbeit, auf Normalität und endlich wieder DEL-Spiele.