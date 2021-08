Roosters-Spiel gegen Wolfsburg endgültig gestrichen

Iserlohn. Der Vorverkauf für die beiden ersten DEL-Heimspiele beginnt am Mittwoch.

Jetzt ist es amtlich: Die Saisonvorbereitung der Iserlohn Roosters wird statt aus acht Spielen nur aus sieben Partien bestehen. Der Test gegen Wolfsburg ist nach der Absage am vergangenen Freitag endgültig gestrichen worden. Es war „den Verantwortlichen nicht möglich, einen geeigneten Ersatztermin zu finden, der den Vorbereitungsplan sinnvoll ergänzt“, lautet die am Dienstag veröffentlichte Begründung der Roosters.

Wesentlich freudiger dürfte die Fans stimmen, was der Klub außerdem zu melden hatte: An diesem Mittwoch um 10 Uhr beginnt der Eintrittskarten-Vorverkauf für die ersten beiden Heimspiele am Freitag, 10. September, gegen die Nürnberg Ice Tigers und am Sonntag, 12. September, gegen die Eisbären Berlin.

Mitglieder des Iserlohner EC haben Vorkaufsrecht

Zunächst dürfen IEC-Mitglieder zulangen und sich maximal zwei Karten sichern. Genauere Hinweise dazu haben die Roosters auf ihrer Internetseite zusammengefasst. Sollte bis Freitag, 3. September, noch ein Kontingent verfügbar sein, startet ebenfalls um 10 Uhr der freie Verkauf. Erhältlich sind die Eintrittskarten ausschließlich über den Online-Ticketshop, ebenso werden Einzeltickets weiterhin personalisiert.

Die Roosters weisen außerdem darauf hin, dass die Hygienemaßnahmen gegenüber dem Test gegen Köln nicht verändert werden. Die Sitzplätze können also komplett ausgelastet, und auf der Stehplatztribüne maximal 50 Prozent der Plätze vergeben werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe