Roosters sollen einfacher und disziplinierter spielen

Iserlohn Für das Team von Jason O’Leary beginnt heute gegen Berlin eine stressige Saisonphase.

Eishockeyprofis, und nicht nur denen, sagt man ja nach, dass sie viel lieber spielen als trainieren. So gesehen werden die Roosters in diesem Monat auf ihre Kosten kommen, denn mit der Partie an diesem Dienstag gegen die Eisbären Berlin beginnt eine Serie von neun Spielen bis zum 31. Januar. Da dürfte es der Mannschaft gut getan haben, dass es seit der letzten Aufgabe in Bremerhaven ein paar Tage zur Regeneration gab.

Das hat auch den erfreulichen Nebeneffekt, dass Trainer Jason O’Leary in personeller Hinsicht praktisch aus dem Vollen schöpfen kann. Denn außer dem Langzeitverletzten Ryan O’Connor fehlt nur Mike Hoeffel. „Er ist schon in der letzten Saison lange ausgefallen und soll sich jetzt in Ruhe heranarbeiten“, erläutert der Coach, weshalb der Stürmer noch nicht wieder mit der Mannschaft auf dem Eis trainiert. Mit im Kader ist auch Neal Samanski, bei dem nach dem Bremerhaven-Spiel zunächst ein längerer Ausfall zu drohen schien. Ob es Änderungen in den Blöcken geben wird, wollte O‘Leary noch nicht sagen. Dagegen wird er im Tor weiter auf Andreas Jenike bauen. „Janick Schwendener kennt seine Rolle, und er wird seine Chance bekommen“, so der Trainer weiter.

Ausgeruht dürften die Gäste aus der Hauptstadt ins Sauerland reisen, denn sie spielten zuletzt am 28. Dezember (5:0 gegen Krefeld). Die Eisbären hatten in ihren bisherigen drei Partien die gleichen Gegner wie die Roosters, holten dabei einen Punkt mehr und sind nach der Quotientenregel knapp vor den Kölner Haien Tabellenführer. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin kann auf eine sehr stabile Defensive mit routinierten Verteidigern setzen, was die erst drei Gegentreffer (davon einer im Penaltyschießen) unterstreichen. Der aus Düsseldorf gekommene Nationaltorhüter Mathias Niederberger gilt als Königstransfer, aber auch sein Back-up, U20-Nationaltorwart Tobias Anicka, hat beim Shutout gegen Krefeld sein Können unter Beweis gestellt. Im Angriff haben die Berliner mit Sheppard, Aubry, Lapierre oder Rankel wichtige Stützen verloren, aber mit Zengerle, Foucault oder White sind Stürmer mit DEL-Erfahrung neu hinzugekommen. „Das ist eine sehr gute Mannschaft, die schnell spielt und über eine starke Offensive verfügt“ betont Jason O’Leary und fordert von seinem Team, möglichst auf komplizierte Aktionen zu verzichten. „Dann bekommt man schneller Probleme, als wenn man einfach spielt.“ Dass man Berlin auf Augenhöhe begegnen wird, setzt der Roosters -Coach voraus – wenn es mit Fünf gegen Fünf geht. Kommt es auf die „special teams“ an, werden die Karten neu gemischt. Etwas Besonderes ist das Spiel nach wie vor für den langjährigen Eisbären Jens Baxmann: „Mit Florian Busch und André Rankel haben zwar zwei von meinen langjährigen Weggefährten inzwischen aufgehört, aber Kontakt zu den Jungs, mit denen ich zusammengespielt habe, besteht immer noch.“

In den bisherigen drei Spielen kassierten die Iserlohner jeweils mehr Strafzeiten als der Gegner. Dass O‘Leary dabei nicht mit allen Schiedsrichterentscheidungen einverstanden war, ist die eine Seite, dass es auch etliche reichlich überflüssige Strafen gab, die andere. „Wir müssen disziplinierter werden, und darüber haben wir intern auch ausführlich gesprochen“, versichert der Coach. Sich von der Strafbank fern zu halten, ist eine zentrale Forderung, und gegenüber dem Bremerhaven-Spiel wird auch die Gesamtleistung besser werden müssen, um die Premiere 2021 erfolgreich zu gestalten. Bobby Raymond drückte es zuletzt so aus: „Gegen Bremerhaven hat sich gezeigt, dass es sich sofort rächt, wenn wir einen Schritt weniger machen.“

Roosters – Eisbären Berlin

Di., 19.30 Uhr, Seilersee

Roosters-Kader: Jenike, Schwendener – Johnston, Raymond, Ankert, Baxmann, Riefers, Buschmann, Orendorz – Jentzsch, Grenier, Whitney, Bailey, Sutter, Lautenschlager, Aubin, Raedeke, Fleischer, Friedrich, Samanski, Weidner, Proske. – Nicht dabei: O’Connor (verletzt), Hoeffel (Aufbautraining)

Letzte Resultate – Iserlohn: 2:5 (A) Bremerhaven, 5:3 (H) Wolfsburg – Berlin: 5:0 (H) Krefeld, 0:1 n. P. (A) Wolfsburg

Roosters- Bilanz 2019/20: 3:1 (H), 0:4 (A), 5:2 (H), 2:4 (A)

Gesamt-Heimbilanz gegen Berlin: 21 Siege, 19 Niederlagen