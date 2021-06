Roosters planen zwei Turniere und vier Testspiele

Die Iserlohn Roosters hoffen, bereits in der Saisonvorbereitung Fans in die Halle am Seilersee lassen zu können.

Iserlohn. Der Iserlohner DEL-Klub wird am 2. August mit der Saisonvorbereitung beginnen.

Der Rahmen für den Vorbereitungsfahrplan der Iserlohn Roosters vor der Saison 2021/2022 steht fest. Insgesamt bestreiten die Iserlohner vier Testspiele und nehmen an zwei Turnieren teil. Auch wenn ungewiss ist, in welchem Rahmen diese stattfinden können, haben sich die Verantwortlichen fest vorgenommen, den Fans im Rahmen der geltenden Corona-Bestimmungen den Kontakt zur Mannschaft zu ermöglichen.

„Wir haben in der letzten Saison punktuell schon erlebt, wie groß der Wunsch unserer Fans ist, das Team endlich wieder live zu sehen. Und auch unsere Jungs freuen sich darauf, die Stimmung, die am Seilersee normalerweise herrscht, hautnah mitzuerleben“, erklärt Manager Christian Hommel. Die Termine, die diese Begegnungen traditionell ermöglichen, sind das öffentliche Training, die Saisoneröffnung und natürlich die Testspiele. Die Events sind eingeplant, die genauen Rahmenbedingungen und Einschränkungen klären sich in enger Abstimmung mit den Behörden möglicherweise erst kurzfristig.

„Wir bitten um Verständnis, dass wir noch keine konkreten Informationen zum Ablauf der Veranstaltungen geben können. Wir können nur versprechen, dass wir unser Möglichstes tun werden, um unsere Fans endlich wieder in der Eissporthalle begrüßen zu dürfen“, sagt Felix Dötsch, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Auch die Modalitäten bei den Auswärtsspielen sind derzeit nicht absehbar.

Die Termine im Überblick:

2. August: Vorbereitungsauftakt

13. August: Test in Düsseldorf (ohne Zuschauer)

14. August: Öffentliches Training

15. August: Test beim Herner EV

20./21. August: SWB-Energie-Cup in Bremerhaven

27. August: Test gegen Wolfsburg

29. August: Saisoneröffnung und Testspiel am Seilersee gegen Köln

4./5. September: Vorbereitungsturnier in Dresden

Der DEL-Start ist am zweiten Septemberwochenende geplant.

