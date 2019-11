Roosters ohne den Hauch einer Chance

Die Talfahrt der Iserlohn Roosters hält an, die Köpfe der Spieler hingen am Freitagabend tiefer denn je. Das Team von Jason O’Leary bot bei den bärenstarken Straubing Tigers eine vor allem offensiv enttäuschende Vorstellung und kassierte im zweiten Drittel innerhalb von fünf Minuten drei Tore. Das war die Basis für den auch in dieser Höhe verdienten 5:0-Sieg der Hausherren.





Straubing Tigers - Iserlohn Roosters 5:0 (0:0, 3:0, 2:0). Mehrere Niederlagen am Stück kassierten die Roosters in dieser Saison schon häufiger, doch erstmals blieben sie zweimal in Folge ohne eigenes Tor. Dass ein Ehrentreffer in Straubing noch nicht einmal in der Luft lag, stimmt bedenklich. Iserlohn spielte ohne Durchsetzungsvermögen und leistete sich vor allem im Spielaufbau zu viele Fehler.

So wurde bereits das erste Drittel zu einer Abwehrschlacht. Stärkster Iserlohner auf dem Eis war einmal mehr Torwart Anthony Peters, der in den ersten zehn Minuten mehrfach die Null festhielt, indem er beste Chancen von Sven Ziegler, Max Renner und Sandro Schönberger zunichte machte. Es musste durchaus die Frage gestellt werden, wie lange das noch gut gehen würde.

Ausgerechnet in der Folge, als die Tigers nach einer Strafe gegen Erik Buschmann erstmals für zwei Minuten in Überzahl spielten, hielten die Roosters die Scheibe vom eigenen Tor fern. Bis zur Drittelpause standen sie hinten stabiler, in der Vorwärtsbewegung lief dagegen nach wie vor gar nichts zusammen. Für eine im Ansatz gefährliche Situation sorgte Alexej Dmitriev, dessen Zuspiel vor dem Tor der Hausherren jedoch Brody Sutter nicht erreichte. Den Iserlohnern war das angeknackste Selbstbewusstsein anzumerken, allerdings wurde die Brust von Minute zu Minute breiter, zumal auch noch zwei weitere Unterzahlphasen schadlos überstanden wurden – wohlgemerkt gegen das beste Powerplay-Team der Liga.

Loibl eröffnet den Torreigen in der Mitte des zweiten Drittels

Und so ging es im Mittelabschnitt auch zunächst weiter. Knapp drei Minuten waren absolviert, als Kael Mouillierat auf die Strafbank musste und Iserlohns erstes Überzahlspiel ermöglichte. Mehr als ein Schuss von Brett Findlay sprang aber nicht dabei heraus – trotzdem: Die Roosters schienen in der Partie einigermaßen angekommen zu sein, doch dann folgten ganz bittere fünf Minuten, in denen die Tigers das Spiel entschieden. Ein Distanzschuss von Jeremy Williams fälschte Stefan Loibl unmittelbar vor Peters ab, der dadurch machtlos war (29.). So glücklich das Tor im Zustandekommen war, so verdient war es auch. Nur 59 Sekunden später erhöhte Fredrik Eriksson auf 2:0 und gerade einmal 52 Sekunden vergingen, als der nächste Jubel im Eisstadion am Pulverturm aufbrandete – Travis James Mulock stellte auf 3:0, nachdem der überraschend genesene Jake Weidner und Dieter Orendorz den Puck eigentlich gesichert hatten. Das Zuspiel in die Spitze landete bei den Gastgebern und einen Augenblick später schlug die Scheibe hinter Peters ein. Die schnellen und unnötigen Scheibenverluste sind eine der Hauptursachen für den bislang enttäuschenden Saisonverlauf der Roosters und am Freitag auch Ausgangspunkt des vierten Gegentreffers gewesen. In der Vorwärtsbewegung vergaß Weidner den Puck mitzunehmen, was wahrscheinlich auf fehlende Spielpraxis zurückzuführen war. Mitchell Heard war das egal, er reagierte schneller als der mitgelaufene Orendorz und bediente Mouillierat, der auf 4:0 stellte.

Es war zwar keineswegs so, dass sich Iserlohns Spieler angesichts der aussichtslosen Lage ihrem Schicksal ergaben. Sonst hätten es die spielfreudigen Hausherren, die schon vor der Partie über die stärkste Offensive der Liga verfügten, noch häufiger als nur noch ein weiteres Mal durch Jeremy Williams in der Schlussminute klingeln lassen können, aber in Verlegenheit gerieten sie nicht während der gesamten 60 Minuten nicht ein einziges Mal.