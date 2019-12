Roosters nach desolater Leistung Letzter

Eine an Enttäuschungen reiche Saison kennt bei den Tiefpunkten offenbar keine Grenzen. Mit der sechsten Niederlage in Folge setzen die Roosters ihre Talfahrt fort, und tiefer geht es nun nicht mehr. Denn nach Schwenningens Sieg in Düsseldorf sind sie Tabellenletzter. Und dort werden sie mit blutleeren Vorstellungen wie am Samstag wohl auch erst einmal bleiben.





Iserlohn Roosters - Augsburger Panther 1:6 (0:2, 1:4, 0:0). Nach der Nullnummer gegen die DEG gab es genügend Fehleranalysen, und was alles besser werden musste, lag auf der Hand. Und doch hätte es beinahe die haarsträubende Parallele zum Düsseldorf-Spiel mit einem Gegentreffer nach wenigen Sekunden als Folge eines kapitalen Fehlers gegeben. Der Pfosten war jedoch im Weg. Augsburg brauchte fast drei Minuten bis zum 0:1, als Sternheimer in zentraler Position zu viel Platz hatte. Danach präsentierten die Hausherren das gewohnte Bild. Sie bemühten sich, leisteten sich aber regelmäßig Fehler im Aufbau und kamen zu selten wirklich gefährlich vor das Tor der Panther. Diese wollten sich mit der Führung im Rücken keinesfalls komfortabel zurücklehnen, sie schalteten nach Scheibengewinnen blitzschnell um und gaben ordentlich Gas. Und weil Iserlohns Defensive beileibe nicht sattelfest war, hatte Anthony Peters gut zu tun.

Vor dem gegnerischen Gehäuse auf klare Torchancen zu warten, erfordert bekanntermaßen Geduld. Brody Sutter kam einer solchen recht nahe, doch die einzige wirklich hochkarätige besaß Alexej Dmitriev. Nach Raymonds Klassepass stand er allein vor Roy, schoss aber vorbei (17.). Zu diesem Zeitpunkt stand es schon 0:2, denn das erste Powerplay des Spiels hatte Kosmachuk ziemlich humorlos mit einem schnellen Treffer beendet. Wie man ein Powerplay auch gestalten kann, demonstrierten dann die Hausherren zum Drittelende. Fahrig und ideenlos reihten sie einen Patzer an den anderen. Die Fans pfiffen sich schon einmal warm, und die Unmutsäußerungen beim Gang in die Kabine waren unüberhörbar.

Nach einem 0:2 noch zu punkten, ist für eine so offensivschwache Mannschaft wie die Roosters schwierig, doch 96 Sekunden nach Wiederbeginn war es schon ein Ding der Unmöglichkeit. Kosmachuk hatte gegen zögerliche Verteidiger den Schläger hingehalten, und er machte dann weitere 85 Sekunden später den Deckel drauf. Wieder hatten die Roosters die Scheibe leichtfertig vertändelt, und ehe sie sich sortiert hatten, klingelte es schon hinter Peters.

Dem langte es nach diesem Tor, Andi Jenike musste den Rest erledigen. In der Trostlosigkeit dieses letzten Heimspiels 2019 muss es ja schon als Lichtblick gewertet werden, dass Iserlohn auch einmal ins Tor getroffen hat. Nach Mösers Schuss war Michael Clarke zur Stelle (26.) und beendete die über 133 Minuten währende Flaute.

Ehe die Hausherren über eine weitere Resultatsverbesserung auch nur nachdenken konnten, waren die Panther wieder zur Stelle, und bis zur Hälfte des Spiels hatten sie das halbe Dutzendvoll gemacht. Es langte, die groben Fehler der völlig indisponierten Roosters auszunutzen, die schon längst jegliches Aufbäumen gegen die Niederlage eingestellt hatten und sich ihrem Schicksal ergaben. Sie konnten froh sein, dass Augsburg mit seiner Ausbeute zufrieden war und seine Dominanz nicht mehr konsequent ausspielte.

Damit war der Ablauf des letzten Drittels vorgegeben. Großer Aufwand wurde hüben wie drüben nicht mehr betrieben, angesichts klarer Verhältnisse konnte man sich die Energie auch für das Montagsspiel aufheben. So plätscherte das Geschehen dahin, nur gelegentlich streuten die Panther noch ein paar flotte Kombinationen ein. Bei den demoralisierten Roosters musste es wohl schon als Erfolg gewertet werden, dass zumindest das 100. Gegentor in der laufenden Saison verhindert wurde. Die fast 4800 Fans hielten weitgehend bis zum Ende durch und begleiteten die ernüchternd schwache Leistung der Iserlohner in den Schlussminuten mit einem sarkastischen „Oh, wie ist das schön.“





Iserlohn: Peters (23:01 Jenike) – Raymond, O’Connor; Tod, Möser; Buschmann, Baxmann; Orendorz – MacQueen, Grenier, Halmo; Lautenschlager, Sutter, Petan; Clarke, Weiß, Dmitriev; Samanski, Weidner, Hoeffel.

Tore: 0:1 (2:55) Sternheimer (Mayenschein, Lambacher), 0:2 (12:48) Kosmachuk (Lamb, Leblanc/5-4),0:3 (21:36) Kosmachuk (Schmölz, Leblanc), 0:4 (23:01) Kosmachuk (Mayenschein, Lambacher), 1:4 (25:07) Clarke (Möser), 1:5 (26:24) Stieler (Trevelyan, Fraser), 1:6 (28:22) Stieler (Trevelyan, McNeill). - Strafminuten: 4 - 4. - Zuschauer: 4778