Roosters legen kämpferisch zu

Spät, oder besser gesagt früh sind die Iserlohn Roosters am Mittwoch aus Berlin zurückgekehrt, der Morgen war längst angebrochen. Punkte hatten sie nicht im Gepäck, die Eisbären erwiesen sich am Dienstagabend beim 4:2 in der Mercedes-Benz-Arena als zu starker Gegner. Trainer Jason O’Leary beobachtete vieles, worüber er mit seinem Spielern in der kurzen Zeit bis zum Schwenningen-Spiel, das bereits am Freitagabend ansteht, sprechen dürfte.

„Wir haben Chancen gehabt, haben gut gekämpft, uns aber auch zu viele Strafen eingehandelt. Es hat die Konstanz über die gesamten 60 Minuten gefehlt, auch unser Puckmanagement muss besser werden.“ Die Chancenverwertung logischerweise auch. „Tim und Neil hätten ihre Tormöglichkeiten nutzen müssen“, merkte er an.

Einen spürbaren Knacks beim eigentlich ordentlichen Auftritt in der Hauptstadt gab es im zweiten Drittel „Das ist für jede Mannschaft schwierig“, sagt er und erklärt: „Weil die eigene Zone weiter weg ist, ist die Wechseldistanz größer.“ Es waren jene 20 Minuten, in denen die Eisbären vorentscheidend davonzogen.

Das Berlin-Spiel war die letzte Begegnung, in der die Roosters auf Chris Rumble verzichten mussten. Der Verteidiger war infolge seines harten Fouls im Heimspiel gegen Nürnberg vor der Länderspielpause für drei Partien aus dem Verkehr gezogen worden. Damit dürfte es in Schwenningen zu Umstellungen in den Abwehrreihen kommen. Konkret wollte sich O’Leary nicht in die Karten blicken lassen. „Die meisten Spieler haben das Spiel in Berlin gut überstanden“ – „alle“ sagte er bewusst nicht, doch dann gab er vorsichtig Entwarnung. „Es dürfte keine neuen Ausfälle geben“, stellte er beruhigend klar.