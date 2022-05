Roosters-Keeper Andreas Jenike bleibt im WM-Rennen

Iserlohn. Torhüter aus Iserlohn ist auch beim letzten Lehrgang vor der Eishockey-WM dabei.

Bei seiner Familie in Iserlohn weilt er in diesen Wochen eher zu Kurzbesuchen. Andreas Jenike, der Torhüter der Iserlohn Roosters, bestreitet schließlich mit der deutschen Nationalmannschaft die WM-Vorbereitung, und er hat bereits an drei Standorten Lehrgänge und Testspiele absolviert. Zuletzt stand er am Samstag in Dresden beim 2:3 gegen die Slowakei zwischen die Pfosten.

Ehe es am 13. Mai in Finnland los geht, steht ab Donnerstag in Schwenningen der abschließende Trainingsblock inklusive Test gegen Österreich auf dem Plan - mit Jenike. „Dass der Bundestrainer mich unter den Top-Kandidaten sieht, freut mich natürlich sehr“, betont der 33-Jährige. Er sagt aber auch: „Wofür es am Ende reicht, muss man sehen. Wir haben in Deutschland viele gute Torhüter.“

Zu den Top-Keepern aus der DEL gesellt sich nun Philipp Grubauer aus der NHL, der für die WM gesetzt sein dürfte. Und mit Matthias Niederberger (Berlin) steht derzeit noch ein Kandidat im Play-off-Finale. Jenike lässt keinen Zweifel daran, dass mit einer WM-Teilnahme noch einmal ein Traum in Erfüllung gehen würde. „Ich genieße nach der Saison zwar die Zeit mit meiner Familie, aber dafür würde ich schon gern ein paar Tage opfern.“

