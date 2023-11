Abstiegssorgen Roosters in Abstiegssorgen: ECD-Legende appelliert an Fans

Iserlohn. ECD-Gründungsmitglied Dieter Brüggemann hat im Eishockey viel erlebt. Die Lage der Roosters macht ihm Sorgen. So wendet er sich nun an die Fans.

Dieter Brüggemann war über Jahrzehnte Rekordspieler beim EC Deilinghofen. Sein Trikot hängt in der Eissporthalle am Seilersee unter der Hallendecke, seine Rückennummer 21 wird bei den Iserlohn Roosters nicht mehr vergeben.

Als Spieler hat Brüggemann beim ECD auch einen Bundesliga-Abstieg miterlebt. Aus Sorge, dass sich das nun wiederholen könnte, wendet sich Brüggemann, einer der Gründerväter des ECD, in einem offenen Brief an die Fans der Roosters:

„Auch ich bin mit dem bisherigen Verlauf der Saison absolut nicht zufrieden. Auch ich plädiere für Veränderungen und erwarte sie auch. Aber ich möchte auch, dass das heimische Eishockey weiter erstklassig bleibt. Ich habe als Aktiver in der Saison 1979/80 einen Abstieg aus der 1. Bundesliga miterlebt und weiß, wie bitter und schmerzhaft sich so etwas anfühlt. Das muss kein Spieler und ebenfalls kein Fan der Iserlohn Roosters erleben.

Deshalb richtet sich mein Blick zunächst auf das anstehende Wochenende mit zwei wegweisenden Spielen am Freitag in Düsseldorf und am Sonntag am Seilersee gegen Nürnberg. Bei aller berechtigten Kritik, die in den vergangenen Wochen geäußert worden ist, sollten wir Fans angesichts der Tabellensituation einen Schulterschluss mit der Mannschaft vollziehen und unser Team unterstützen. Der Klassenerhalt wird in den kommenden Wochen nämlich nur auf dem Eis zu schaffen sein und nicht in den Räumen der Roosters-Chefetage.

Die Zeit zur Bilanzierung dieser Saison wird kommen, aber zunächst muss die erste Hürde, der Klassenerhalt, gemeistert werden. Darum appelliere ich an die Fans der Iserlohn Roosters, die Mannschaft zu unterstützen, damit WIR erstklassig bleiben.“



