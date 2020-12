Roosters holen Verteidiger Johnston

Iserlohn. 28-jähriger Kanadier hat in Schweden und in der Schweiz Europaerfahrung gesammelt.

Die Iserlohn Roosters haben sich wenige Tage vor ihrem Saisonstart in der DEL mit Verteidiger Ryan Johnston verstärkt. Er war in der abgelaufenen Spielzeit für die Idaho Steelheads (ECHL) und die San Diego Gulls (AHL) aktiv. In den beiden vorherigen Jahren spielte der 28-Jährige in der schwedischen Eliteklasse SHL für Luleå HF war zu den Play-offs 2018 an den HC Lugano ausgeliehen, mit dem er das Finale um die Schweizer Meisterschaft erreichte. Johnston steuerte zehn Scorerpunkte in 17 Play-off-Spielen bei. Danach ging es wieder nach Schweden zu Mora IK, und hier kam er in der Saison 2018/2019 auf 22 Scorerpunkte in 50 Spielen.

Den Sprung in den Profibereich schaffte der Rechtsschütze über die Colgate University, für die er von 2012 bis 2015 spielte. Anschließend war Johnston zwei Jahre lang für das NHL-Team Montreal Canadiens und deren Farmteam in der AHL, der St. John’s IceCaps aktiv. Insgesamt kann er auf zehn Einsätze in der NHL und über 100 AHL-Partien zurückblicken. „Ryan ist schlittschuhläuferisch top und wird auch unser Powerplay verstärken. Er hatte in der vergangenen Saison zu Beginn Verletzungspech und ist dann nicht wirklich in Tritt gekommen. In den zwei Jahren davor hat er aber bewiesen, dass er in Europa bestens zurechtkommt. Ryan war in der SHL zwei Jahre lang Stamm- und Führungsspieler und auch in den Play-offs in der Schweiz einer der besten Spieler“, berichtet Christian Hommel, der sportliche Leiter der Roosters. „Ich freue mich, in der nächsten Saison für Iserlohn spielen zu können“, sagt der Neuzugang und fügt an: „Es war eine verrückte Offseason und nun bin ich gespannt auf eine Liga, von der ich schon viel gehört habe. Wir wollen mit den Roosters ein Team sein, gegen das man extrem ungerne spielt und dazu möchte ich meinen Teil beitragen.“