Ingolstadt. Iserlohn findet in Ingolstadt erst spät ins Spiel und schafft die Wende nicht mehr.

Roosters-Fehlstart wiegt schwer

Wieder eine knappe Niederlage für die Roosters, weil sie wieder keine Konstanz über 60 Minuten aufs Eis brachten. Und nach dem Sieg ihres Sonntags-Gastgebers Wolfsburg in Nürnberg beträgt der Rückstand zu Platz zehn bereits 13 Punkte. Da könnte der Play-off-Traum frühzeitig zerplatzen.





ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Eigentlich war die Order des Trainers ja ziemlich unmissverständlich. An die guten 40 Minuten des Köln-Spiels sollte angeknüpft werden. Und nicht an die 20 weniger guten. Doch genau das taten die Roosters in der Saturn-Arena und legten einen kapitalen Fehlstart hin. Nicht einmal fünf Minuten brauchten die Panther zur 2:0-Führung, weil die Gäste vor dem eigenen Tor schlecht gestaffelt waren und halbherzig attackierten. Erst zog Jobke aus der Distanz ab, dann Höfflin, und beide Male konnte Andi Jenike wenig machen. Nach vorne ging bei den Iserlohnern lange Zeit gar nichts, der erste echte Schuss auf Pielmeiers Gehäuse ließ bis zur zwölften Minute auf sich warten. Da spielten die Roosters in Überzahl, und das geriet mit einigen guten Abschlüssen vielversprechend.

Steigerung im Powerplay ist unverkennbar

Den Schwung hätten sie gut in die Schlussphase des Drittels mitnehmen können, doch als binnen 20 Sekunden Raymond und Möser auf die Strafbank mussten, ging es nur darum, in doppelter Unterzahl Tor Nummer drei zu verhindern. Das klappte mit großem Kampfgeist und ein klein wenig Glück, so dass zur ersten Pause noch längst nicht alles verloren war. Allerdings gab es keinen Zweifel, dass eine beträchtliche Steigerung dringend geboten war.

Doch die ließen die Hausherren zunächst nicht zu, die die Roosters effektiv störten und Fehler provozierten. Wie jenen von Grenier, der einen Konter auslöste, den um Haaresbreite der Ex-Iserlohner Brett Findlay mit dem 3:0 abgeschlossen hätte. Mit dem Rücken zum Tor stehend zielte jedoch knapp vorbei (23.). Wenig später kam die Scheibe zu D’Amigo, der dann an Jenike scheiterte. Aber das Blatt sollte sich bald wenden. Alex Grenier hätte den Anschluss besorgen könne, er schoss aus idealen Position allerdings knapp vorbei (26.).

Zum Glück haben die Roosters mittlerweile gemerkt, wie hilfreich ein Powerplay sein kann. Ihr zweites in diesem Spiel nutzten sie. Daine Todd zog vehement von der blauen Linie ab und ließ Pielmeier keine Chance. Das nächste Powerplay beendete dessen Einsatz. Denn nach Greniers Schlagschuss knallte der Puck genau ins Gitter seiner Gesichtsmaske, was dem ERC-Hüter eine stark blutende Platzwunde an der Augenbraue einbrachte. Jochen Reimer nahm seinen Platz ein.

Der wurde schnell warm geschossen, denn die Roosters blieben am Drücker und suchten endlich konsequent den Abschluss. Allerdings leisteten sie sich auch gelegentliche Aussetzer. Wie Raymond, dessen Fehlpass Elsner die Chance zum dritten Tor verschaffte. Jenike parierte. Aber die Sauerländer gingen als Punktsieger aus diesem Abschnitt hervor und durften zuversichtlich ins Schlussdrittel starten.

Das bescherte ihnen gleich wieder eine Überzahl, in der die Panther jedoch die größte Chance besaßen. So wie hier winkte wenig später auch Grenier der Shorthander. Er steuerte allein auf Reimer zu, brachte die Scheibe aber nicht am ERC-Keeper vorbei (46.). Solche Chancen müssen auch einmal genutzt werden.

Statt 2:2 hieß es wenig später 3:1. Die Roosters ließen dem in Überzahl angreifenden Gegner etwas zu viel Platz, und Höfflin markierte seinen zweiten Treffer. Es spricht für die Gäste, dass sich noch längst nicht aufsteckten. Sie benötigten allerdings einige starke Jenike-Paraden, um bis zum Ende im Spiel zu bleiben. Und sie machten es tatsächlich noch einmal spannend, als der sechste Feldspieler gekommen war und Alex Grenier die Scheibe über die Linie bugsierte. Aber danach blieben den Roosters nur noch gut 90 Sekunden, und das langte nicht, um die Overtime zu erzwingen.