Roosters-Doppelschlag in Sachsen

Iserlohn. U20 startet beim ESC Dresden in die neue Saison. DEL-Team ebenfalls in „Elbflorenz“

Das gibt es nicht alle Tage: Sowohl die Iserlohn Roosters als auch die U20 des Iserlohner EC steuern am kommenden Wochenende die Dresdner „EnergieVerbund Arena“ an. Während sich die Profis in Sachsen den letzten Schliff für die DEL-Saison holen, die für sie am 10. September startet, geht es für den Nachwuchs bereits um Meisterschaftspunkte. Beim ESC Dresden stehen am Samstagabend und Sonntagvormittag die ersten beiden Spiele in der DNL-Division II an. „Vielleicht schaut Brad ja mal bei uns vorbei“, scherzt U20-Trainer Artur Grass in Richtung des Roosters-Trainers, dem er in der vergangenen Saison nach dessen Inthronisierung zum Cheftrainer assistierte.

Vorbereitung verläuft vielversprechend

Grass’ gute Laune kommt nicht von ungefähr, denn von seiner neuen Mannschaft hält er viel. Schon die Vorbereitung verlief vielversprechend. „Wir hatten für den Mai Eiszeiten in Bergkamen gemietet und waren dreimal pro Woche dort“, blickt der Trainer zurück.

Die Mannschaft nutzte die Möglichkeit, um sich verschiedene Fähigkeiten, die ihr durch die coronabedingte Zwangspause abhanden gekommen waren, wieder anzutrainieren. Einheiten auf dem Trockenen folgten im Sommer, bis ab Anfang August wieder das Eis am Seilersee zur Verfügung stand. „Dort hatten wir eine richtig harte Woche im Ramen des Roosters-Camps. Wir waren täglich zweimal auf dem Eis, obendrauf gab es Einheiten in Athletik und Taktik sowie die ersten Testspiele.“

Gegen die Grizzlys Wolfsburg sprangen zwei Siege heraus (10:1 zuhause und 8:2 auswärts), auch die weiteren vier Tests verliefen bei drei Siegen über die DEG (7:4) und den Duisburger EV (8:1 und 7:1) überwiegend erfolgreich. Die einzige Schlappe gab es beim 5:6 gegen den Krefelder EV. Zwar sagt auch Artur Grass, dass ihm wichtiger als das Ergebnis ist, dass seine Spieler Trainingsinhalte umsetzen und gemeinsam wieder in die Spur kommen, wenn es im Spiel mal nicht rund läuft. Er weiß aber auch, wie wichtig Erfolgserlebnisse für ein Team sind, das sich erst noch finden muss.

Größere Konkurrenz und mehr Tiefe im Kader

Elf Spieler des Jahrgangs 2004 sind in die U20 aufgerückt. Sebastian Jones, der sie zuletzt in der U17 ausgebildet hat, hält viel von ihnen. „Es sind vielversprechende Talente dabei und insgesamt ehrgeizige Jungs, die sich im Training reinhängen.“

Zusammen mit den Spielern der Geburtsjahrgänge 2003 und 2002 steht Artur Grass jetzt ein größerer Kader zur Verfügung als in der vergangenen Saison. „Jetzt herrscht eine Konkurrenzsituation im Team und mehr Tiefe. Für die Jungs wird es eine wichtige Erfahrung sein, dass sie um ihren Platz kämpfen müssen. Aber bei den Profis ist das gang und gäbe.“

Vorsichtig wagt Grass eine Saisonprognose. Seine Zurückhaltung hängt mit einer Ungewissheit zusammen. Ihm ist nämlich nicht bekannt, wie sich die sieben Ligakonkurrenten, die bis auf den ESC Dresden und den ESV Chemnitz aus Süddeutschland kommen, aufgestellt haben. Auch die Frage, wie schnell sich die neu hinzugekommenen Spieler an Tempo und Gangart gewöhnen, muss sich erst noch zeigen.

