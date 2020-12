Rollhockey-Spielpause gilt mindestens bis Ende Januar

Foto: Michael May

Iserlohn. Nationaler Verband pocht auf ausreichende Vorbereitungszeit und sieht die internationale Konkurrenzfähigkeit gefährdet.

Der bundesweite Rollhockey-Spielbetrieb bleibt mindestens bis Ende Januar 2021 eingestellt. In einer Mitteilung des nationalen Verbandes DRIV heißt es: „Trotz der von Bund und Ländern ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist weder der Spiel- noch der Trainingsbetrieb für unsere Vereine möglich. Der Unmut darüber wächst, dass Sport derzeit nur auf professioneller Ebene erlaubt ist, er für den Sportlerinnen und Sportlern im Amateurbereich trotz funktionierender Hygiene-Konzepte ausgearbeitet hatten, aber nach wie vor untersagt bleibt.“

Eine weitere Verlängerung der Corona-Pause in das Frühjahr würde nach Ansicht der Verantwortlichen auch die EM-Teilnahme der Rollhockey-Herren im Juli gefährden. Selbst wenn die Rückkehr in die Hallen im Laufe des Januar möglich sein sollte, könne ohne ausreichende Vorbereitung, vor allem Rollschuh-spezifischem Training, nicht gleich in den Wettkampfbetrieb gewechselt werden, betonte der Vorsitzende der Sportkommission Rollhockey, Thomas Ullrich. Der Re-Start im Februar setze dann allerdings voraus, dass auch alle Teams im Januar wieder ins Training einsteigen können.

Das deutsche Rollhockey steuert nach seinen Angaben auf ein weiteres Problem zu: Derzeit finden auch keine Trainingsmaßnahmen der Nationalmannschaften statt, die Kaderathleten können noch nicht einmal in ihren Vereinen trainieren. „Damit fallen wir im internationalen Vergleich wohl weiter zurück“, fürchtet Ullrich. „Die Herren-EM steht im Juli an, eine Teilnahme ohne vorherige Trainingsmaßnahmen ist schlichtweg undenkbar.“ Ohne EM-Teilnahme 2021 ist aber auch eine WM-Teilnahme 2022 nicht möglich, entscheidet doch nicht nur das Abschneiden bei der EM über die Gruppeneinteilung bei der folgenden WM, eine EM-Teilnahme im Vorjahr ist verpflichtend.

Den Landesverbänden wurde empfohlen, ihren eigenständig organisierten, regionalen Spielbetrieb ebenfalls bis mindestens Ende Januar auszusetzen. Betroffen davon ist auch Regionalligist ERG Iserlohn. Die Wettbewerbe auf Landesebene können je nach Verlauf und Entwicklung der Pandemie zu unterschiedlichen Zeitpunkten wieder aufgenommen werden.