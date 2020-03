Rollhockey-Bundesliga: Fit in Turnschuhen statt auf Rollen

Iserlohn. Für die Spielerinnen der ERG Iserlohn ist alleine trainieren keine Seltenheit. Trotzdem motivieren sie sich gegenseitig per Social Media.

Platz zwei der Rollhockey-Bundesliga der Damen, punktgleich mit dem Tabellenführer aus Remscheid. Die Chancen auf die erfolgreiche Titelverteidigung standen für das Team der ERG Iserlohn gut, doch dann folgte am 13. März die Zwangspause: Mit sofortiger Wirkung stellte auch der Rollhockeyverband in allen Ligen den Spielbetrieb ein, und das bis mindestens zum 30. April. Und auch der Trainingsbetrieb muss ruhen.

Die ERGI-Spielerinnen aber sehen das pragmatisch: „Wir trainieren meist eh dezentral, da wird ja alle verteilt wohnen und nicht in Iserlohn“, berichtet Spielführerin Katharina Neubert. Und so leisten die Rollhockeyspielerinnen getrennt und auf Turnschuhen ihr übliches Fitnessprogramm in den eigenen vier Wänden in Bielefeld, Bochum oder Düsseldorf ab. „Wir handhaben das schon seit Jahren so, in der jetzigen Situation müssen die Rollschuhe halt pausieren“, beschreibt die 33-Jährige den Trainingsbetrieb. Über die sozialen Medien und Videochats kommunizieren die Spielerinnen untereinanderen, trainieren virtuell zusammen und motivieren sich mit Bildern gegenseitig für das Fitnessprogramm.

Corona-Krise lässt Sport in den Hintergrund rücken

Ansonsten warten die Spielerinnen ab, wie sich die Situation entwickelt. Wie es nach dem 30. April weitergehe, könne aktuell niemand sagen. „Wir können alle nicht in die Zukunft schauen“, meint Katharina Neubert. Im ersten Moment seien die Spielerinnen natürlich traurig über die Unterbrechung der Meisterschaft gewesen, aber schnell sei ihnen bewusst geworden, dass aktuell andere Sachen wichtiger sind als der Sport – die Prioritäten haben sich verändert.

„Wie haben schon viele Meisterschaften gespielt, und es werden auch in Zukunft wieder andere kommen. Aber wenn das in diesem Jahr nichts mehr wird, ist das auch okay. Die Hauptsache ist, dass wir alle gesund bleiben“, meint Katharina Neubert.