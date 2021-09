Revanche-Chance für den HTV

Hemer. Handball-Oberligist HTV Hemer erwartet den VfL Eintracht Hagen II im Grohe-Forum.

Ziemlich genau einen Monat ist es her, als diese beiden Teams in einem Vorbereitungsspiel auf die aktuelle Spielzeit aufeinandertrafen: Der HTV Hemer unterlag bei der Reserve von Zweitligist VfL Eintracht Hagen sang- und klanglos mit 15:32. Nun sehen sich die zwei Mannschaften im Meisterschaftsbetrieb wieder – und die Karten werden neu gemischt: Der Vierte aus Hemer trifft auf den Tabellendritten aus Hagen (Samstag, 19 Uhr, Grohe-Forum). „Wir sind top motiviert und wir wollen unsere Chance suchen“, sagt HTV-Abwehrchef Bosko Bjelanovic, der mit Trainer Pedro Alvarez nach Verlauf des gestrigen Abschlusstrainings über einen Einsatz im Punktspiel entscheiden will. Bjelanovic hatte sich im Auftaktspiel beim VfL Gladbeck (20:27) Anfang September eine Adduktorenverletzung gezogen und ist nun wieder ins Training eingestiegen.

Die Gäste aus Hagen um ihren Coach und früheren tschechischen Nationalspieler Pavel Prokopec kommen sicherlich in der Favoritenrolle nach Hemer. Doch Bjelanovic ist zuversichtlich, dass es ein offeneres Spiel als noch vor Monatsfrist in der Vorbereitung geben wird: „Wir haben gut trainiert und wir haben uns als Mannschaft entwickelt. Und unser Trainer hat Ideen, da habe ich großes Vertrauen“, sagt Bjelanovic. Neben den praktischen Einheiten als gezielte Vorbereitung auf die Eintracht hat das Team auch Videostudium betrieben und dürfte hinsichtlich der Spielkonzepte also wissen, was gegen den Zweitliga-Unterbau zu erwarten ist.

Hagen hat die dritte Liga ins Visier genommen, zuletzt aber gegen den Soester TV mit einer 23:30-Niederlage einen Dämpfer erlitten. Ganz anders der HTV, der beim 31:18-Sieg gegen Bergkamen Selbstbewusstsein getankt hat und das Publikum hinter sich weiß – eine interessante Konstellation für die Chance zur Revanche.

HTV: A. Wizy, Jurakic, Bock - Brieden, Trattner, Brückner, Bjelanovic (?), Voss, Frenzel, Sahlmann (?), Beuse (?), Spiekermann, Luzyna, Flügge, Ostermann, Schroth, Voigt, Lübbering, Ilicin, D. Wizy.

