Raymonds positives Testergebnis trübt den Trainingsstart

Die Iserlohn Roosters sind seit Dienstag wieder auf dem Eis. Zuerst übte der neue Torwarttrainer Cameron MacDonald alleine mit den Goalies, um kurz nach 10 Uhr kamen dann auch die ersten Feldspieler. Erst auf den zweiten Blick fielen die neuen Helme auf, denn nur in Nuancen unterschieden sie sich von den Modellen des Vorjahres. Geblieben ist die Holzoptik, jetzt kommen sie aber etwas dunkler daher.

Die heiße Phase der Saisonvorbereitung begann also zu einem Zeitpunkt, zu dem normalerweise die Hälfte der Hauptrundenspiele in der DEL absolviert ist. Der Tag verging jedoch nicht ohne eine schlechte Nachricht: Bobby Raymond hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das stellte sich durch die am Sonntagmorgen vorgenommenen Tests heraus, deren Ergebnisse vor Beginn des ersten Trainings intern mitgeteilt wurden. Wie lange der im vergangenen Jahr zum zweiten Mal nach Iserlohn zurückgekehrte Kapitän der Saison 19/20 außer Gefecht gesetzt sein wird, ist noch offen. Zunächst ist von einer zweiwöchigen Zwangspause auszugehen.

Bobby Raymond ist frei von allen Symptomen

Immerhin: Raymond zeigt nach Vereinsangaben keinerlei Symptome und hatte bislang auch noch keinen Kontakt zu seinen Teamkameraden gehabt, erklärte Roosters-Sprecher Felix Dötsch. „Unsere ausländischen Spieler sind im Laufe der vergangenen Woche nach Iserlohn zurückgekehrt und haben sich bis zu diesen ersten Tests in häuslicher Quarantäne befunden.“ Neben Raymond fehlte auch Jake Weidner, weil dessen Testergebnis bis zum Trainingsauftakt noch nicht vorlag.

Die Roosters meinen es also ernst mit sämtlichen Vorsichts- und Schutzmaßnahmen. Diese ersten Tests hat ihnen auch niemand vorgeschrieben, sie wurden aus eigenem Interesse vorgenommen. Die Liga verlangt lediglich Tests, die 36 Stunden vor einem Spiel anstehen, das Ergebnis muss vier Stunden vor Spielbeginn vorliegen.

Selbst das Auftakttraining durften nur wenige Berichterstatter verfolgen, und das auch nur aus sicherer Entfernung von der Eisfläche. Kurze Gespräche mit den Spielern, die sonst häufig sprichwörtlich am Rande der Bande geführt werden, sind aktuell nicht möglich.

Doch im Anschluss an die erste Einheit war Trainer Jason O’Leary telefonisch zu sprechen. Die im anzusehende Freude, wieder mit den Jungs auf dem Eis zu stehen, bestätigte er. „Das tat sehr gut“, so der 42-Jährige. Auch der erste Eindruck von seinen Spielern, die monatelang fast ausschließlich an Kondition und Athletik arbeiten konnten, ist gut. „Die Einstellung, mit der sie dabei waren, und die Leistung, die sie gebracht haben, waren top. Nur die Scheibe läuft noch nicht so gut, aber das ist doch normal. Einige waren seit sechs, sieben Monaten nicht mehr auf dem Eis.“ Auch von der Beschaffenheit des Eises war er angetan. Das wiederum war nicht immer der Fall. In Richtung der Eismeister hob er jetzt aber seinen Daumen. „Die Jungs haben einen guten Job gemacht. Uns kommt natürlich zugute, dass das Eis zuletzt nicht sehr beansprucht wurde.“

Soweit die Momentaufnahmen. Was vor O’Leary liegt, ist eine Vorbereitung, wie er sie selbst nie zuvor erlebt hat. Aber ihm ist bewusst worauf es ankommt. „Regeneration und Ernährung sind zwei Dinge, die eine noch höhere Bedeutung bekommen, als sie es sowieso schon haben.“ Die Trainingsintensität ist durchaus hoch. Täglich stehen zwei Einheiten auf dem Programm, eine am Vormittag und eine am Nachmittag mit einer Gesamtdauer von etwa dreieinhalb Stunden.

Um den Teamgeist macht sich O’Leary keine großen Sorgen

Davon, wie er die Spieler technisch und taktisch konkurrenzfähig bekommen möchte, hat Jason O’Leary durchaus klare Vorstellunghen. Wie aber die drei Torhüter, acht Verteidiger und 13 Angreifer in der kurzen Zeit bis zum zu einer Einheit zusammengeschweißt werden könnten, weiß allerdings auch der Coach noch nicht zu hundert Prozent. Gemeinsame Unternehmungen oder Grillabende, die sonst gerne anberaumt werden, dürften an den gesetzlichen Vorgaben oder an der Jahreszeit scheitern. Aber der Roosters-Trainer ist optimistisch: „Wir finden schon eine Lösung. Außerdem haben wir charakterlich gute Leute beisammen. Das wird das Zusammenwachsen als Team sicher vereinfachen.“