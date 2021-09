Rang fünf für das PoLe Racing-Team

Das PoLe Racing Team fuhr trotz der Getriebeprobleme in Barcelona auf den fünften Rang in der GT3-Klasse.

Barcelona/Iserlohn. Beim 24-Stunden-Rennen von Barcelona machten Getriebeprobleme dem Sauerländer Team zu schaffen.

Auf einem fünften Platz in der GT3-Klasse beendete das PoLe Racing-Team das 24-Stunden-Rennen von Barcelona – trotz eines Defektes im ersten Drittel. Die Stammpiloten Johannes Kirchhoff (Iserlohn), Elmar Grimm (Münster), Gustav Edelhoff und Max Edelhoff (beide Hemer) wurden dieses Mal am Steuer des Audi R8 LMS GT3 von Stefan Aust (Münster) unterstützt. Das Quintett drehte 673 Runden, was einer Distanz von 3146 km entspricht.

Im Feld der 33 Starter hatte Max Edelhoff in 1:48,04 Minuten bei milden und trockenen Bedingungen für den achten Startplatz gesorgt. Wie gewohnt kletterte Grimm als Erster ins Cockpit des Zehnzylinders und etablierte sich bei hervorragenden Bedingungen in der Spitzengruppe. Aust übernahm planmäßig, dann folgten Kirchhoff, Gustav Edelhoff und erneut Grimm. Der rund 520 PS starke Audi spulte auf dem Circuit de Catalunya problemlos und schnell seine Runden ab. Nach 210 Runden übernahm Max Edelhoff das Cockpit, und der Junior erlebte ein Wechselbad der Gefühle.

Nach dem Defekt von Platz 13 vorgearbeitet

n seinem fünften Umlauf zeigten die Ergebnismonitore mit 1:49,68 Minuten eine neue Bestzeit für den PoLe-Audi. Nach sieben weiteren schnellen Umläufen folgte dann aber die Ernüchterung: Getriebeprobleme. „Vom fünften Gang aus konnte ich nicht mehr herunterschalten“, sagte der 25-Jährige. An den Boxen wurde ein defekter Schaltzylinder ausgetauscht, rund zehn Runden gingen hierdurch verloren. Im Gesamtklassement rutschte das Team auf den 13. Rang ab. Doch die Sauerländer ließen sich nicht entmutigen, sie machten Schritt für Schritt Boden gut und lagen zur kurz nach Rennmitte wieder in den Top Ten. Am Ende wurden sie schließlich mit dem sechsten Gesamtrang und Platz fünf in der GT3-Klasse für ihre hervorragende Fahrt belohnt.

„Technische Defekte können passieren, das ist Rennsport“, sagte Johannes Kirchhoff. „Wichtiger war, dass unsere Boxencrew den Fehler schnell lokalisiert und behoben hat.“ Ähnlich äußerte sich Gustav Edelhoff: „Das war wieder einmal perfektes Teamwork. In diesem sehr stark besetzten Feld mit diversen Werksfahrern haben wir erneut erfolgreich abgeschnitten. Leider wird in dieser Klasse kein Unterschied mehr gemacht zwischen Profi- und Amateurteams.“

