Rainer Risse hat beim TuS Iserlohn eine Ära geprägt

Iserlohn. Als Vorsitzender des Hauptvereins tritt der 66-Jährige nach fast zwei Jahrzehnten ab - und hat viel vor.

Ein paar Tage vor dem Ende seiner Amtszeit sollte Bilanz gezogen werden, verbunden mit dem Ausblick, wie denn der nun zu erwartende neue Freiraum genutzt werden kann. Weil unser Gespräch in seinem Garten stattfand, einer prächtigen Oase mitten in der Stadt, wäre es ja naheliegend, dass Rainer Risse, der Vorsitzende des Hauptvereins TuS Iserlohn, hier einen Arbeitsschwerpunkt findet. Doch wenn er von seinen Plänen berichtet, verfestigt sich der Eindruck, dass der Garten künftig sehr oft allein klar kommen muss.

Wenn der 66-Jährige nach bald zwei Jahrzehnten an der Spitze des größten Iserlohner Sportvereins die Führung abgibt, dann räumt er eine Portion Wehmut ein, spricht aber auch von der befreienden Wirkung der Amtsübergabe. Nicht nur in den Zwischentönen wird seine Nachdenklichkeit bei der Rückblende deutlich. „Vielleicht hätte der TuS einen charismatischeren Vorsitzenden gebraucht. Ich habe nie die Öffentlichkeit gesucht und lieber im Hintergrund gearbeitet“, sagt der Jurist im Ruhestand. Aber über seien Art der Amtsführung hat er niemanden im Zweifel gelassen, als er damals die Aufgabe von Herbert Kronshage übernahm.

Der TuS hat sich in diesen beiden Jahrzehnten gründlich gewandelt. Er ist viel breiter aufgestellt, hat seine Angebotspalette auf mittlerweile 23 Abteilungen ausgeweitet und ist vor Ort im Vereinssport der führende Anbieter im Bereich Fitness und Gesundheit. Aber dieser TuS hat auch einige Mitglieder verloren, heute sind noch rund 2500 eingeschrieben. Der größte Aderlass ist verbunden mit dem für Risse schmerzlichsten Einschnitt während seiner Amtszeit. Der Austritt der Fußballabteilung vor neun Jahren und das Zusammengehen mit den Oestrichern zum FC Iserlohn. Einerseits will Risse die Notwendigkeit dieser Bündelung der Kräfte nicht in Abrede stellen, andererseits sagt er aber auch: „Der TuS ohne Fußball ist eigentlich nicht vorstellbar.“ Daher soll ein Neustart im Bereich des Hobbysports in Angriff genommen werden.

Für den scheidenden Chef wäre es perspektivisch aber auch denkbar, dass sich der FC ganz auf den Leistungsbereich konzentriert und der TuS für Iserlohn die Breitensportsparte übernimmt.

Der Verlust der Fußballer, das räumt er unumwunden ein, nagt bis heute an ihm, aber auch die Struktur des Vereins hätte er gern deutlicher verändert, als es ihm möglich war. „Der TuS ist traditionell von sehr selbstständigen Abteilungen geprägt und daher vom Hauptvorstand nur schwer zu steuern.“ Er verweist zwar auf wichtige Fortschritte, wie die in der von Axel Kahl geleiteten Geschäftsstelle vorgenommene Mitgliederverwaltung und Kassenführung vieler Abteilungen, aber er beklagt das weiterhin fehlende Vereinszentrum. „Der TuS ist über das gesamte Stadtgebiet verteilt, und unser Vereinsheim ,ImPuls’ wird nach wie vor als Heimat der Fußballer angesehen.“

Reha-Angebot ausweiten und mehr Hauptamtlichkeit

Abhilfe hätte wohl ein anderes Konzept für dieses Gebäude mit mehr für den Sportbetrieb nutzbaren Flächen schaffen können, wodurch automatisch zusätzliche Aktivitäten zum Hemberg verlagert worden wären. Kleine Sporträume sind auf Risses persönlichem Wunschzettel am Ende seiner Amtszeit stehen geblieben, ebenso ein Kampf- und vielleicht auch ein Yogazentrum. Und auf der organisatorischen Ebene hält er die Zeit reif für eine hauptamtliche Kraft im TuS, die sich ausschließlich um den Sportbetrieb kümmert.

Er wäre gern weiter gekommen in der Zusammenführung der Abteilungen des Großvereins. Den sieht er unter dem Strich aber gerüstet für die Zukunft, in der er eine Ausweitung des Rehasports für wichtig hält. Doch damit wird sich sein Nachfolger beschäftigen, wie auch mit der Entwicklung von Visionen für ein dauerhaft attraktives Angebot. Rainer Risse wird es mit einigem Abstand verfolgen, auch wenn er bei Bedarf weiter beratend zur Seite steht.

Deutlich mehr freie Zeit wird er nun haben, und für die gibt es konkrete Pläne. „Ich möchte endlich klassische Archäologie studieren“, verweist er auf eine Leidenschaft, die in seiner Bibliothek an acht laufenden Metern Fachliteratur deutlich wird. „In Bochum wollte ich schon Anfang letzten Jahres loslegen, aber dann kam Corona.“

Zusammen mit seiner Frau Claudia geht er zudem gern auf Reisen, was immer auch mit Aktivitäten zu tun hat. „Strandurlaub ist für uns tabu“, stellt Risse klar. Dafür planen die beiden beizeiten ein größeres Abenteuer: Ein halbes Jahr Südamerika auf den Spuren der Auswanderer. „Wir werden mit einem Schiff drei Wochen unterwegs sein, wollen in der Zeit Sprachen lernen und dann in Argentinien Station machen“, skizziert er die Pläne. Bei allen Unternehmungen ist es für das Ehepaar Risse ein ungeschriebenes Gesetz, keine Reisen auf ausgetretenen Pfaden zu unternehmen. Dazu passt auch die geplante Tour mit einem Geländewagen-Oldtimer auf dem Balkan – ohne Komfort, dafür aber mit dem geschärften Sinn für Land und Leute. Bei solchen Reisen baut sich zwangsläufig die Distanz zu Iserlohn auf, aber zum TuS will er diese nach zwei Jahrzehnten an der Spitze nicht herbeiführen. „Der Verein hat mich emotional gepackt, und er wird mich so schnell nicht loslassen.“ Das Loslassen des Steuers bereitet ihm dagegen keine Probleme. „Es gibt so viele Herausforderungen für den Vereinssport. Da ist es gut, wenn jüngere Leute in die Verantwortung treten, die eine bessere Antenne für die Trends der Zukunft haben.“ Wie das funktioniert, wird er als Beobachter im Hintergrund verfolgen. Wo er sich ja eigentlich ganz wohl fühlt.

