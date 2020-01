Iserlohn. Bei der Arbeitstagung wird aber auch die Sorge über den ausbleibenden Nachwuchs deutlich.

Qualifiziertes Kampfrichterteam im Kreis

Bei der Jahrestagung der Kampfrichter des Leichtathletikkreises begrüßte Gabi Haschke rund 30 der aktuell knapp 90 mehr oder weniger aktiven Kampfrichter. „Diese noch relativ hohe Zahl ist jedoch trügerisch, denn es hat sich gezeigt, dass viele der Neuzugänge bereits zwei Jahre nach der Grundausbildung keine Einsätze mehr leisten bzw. nur noch sporadisch im eigenen Verein tätig sind“, warnte die Kampfrichterwartin, die gleichzeitig an die Vereine appellierte, sich intensiv um den Kampfrichternachwuchs in den eigenen Reihen zu bemühen. Eine neue Grundausbildung ist für den 28./29. März geplant.

In der Saison 2019 wurden431 Einsätze registriert

Im vergangenen Jahr haben 79 Kampfrichter 431 ehrenamtliche Einsätze geleistet, davon immerhin 96 außerhalb der Kreises Iserlohn bei überregionalen Wettkämpfen wie westfälischen und deutschen Meisterschaften oder der Gehörlosen-EM in Wattenscheid. „Der Ruf der Iserlohner Kampfrichter ist beim FLVW und DLV sehr gut“, freute sich Gabi Haschke. Folgerichtig haben 2019 auch wieder fünf Iserlohner Kampfrichter erfolgreich an Ausbildungen des westfälischen Verbandes teilgenommen. Ansgar Bochynek, Vorsitzender des Kreis-Leichtathletik-Ausschusses, schaffte sogar die Aufnahme in den NTO-Kader, die höchste Kampfrichterqualifikation auf nationaler Ebene.

Bevor die harmonische Versammlung endete, informierte Wettkampfwart Christoph Schulte die Anwesenden über die aktuellen Regeländerungen für die Freiluftsaison 2020, die mit der NRW-Team-DM der Senioren am 3. Mai im Iserlohner Hembergstadion auch wieder einen überregionalen Höhepunkt für die heimischen Leichtathletik-Kampfrichter bereit hält.