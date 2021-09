PSV-Peloton auf strammer Tour

Gruppenfoto vor dem Tour-Start: In den traditionellen grünen und den neuen blauen Trikots haben die Rennradlerinnen und Rennradler des PSV Iserlohn eine 130km-Runde absolviert.

Iserlohn. Von Iserlohn bis nach Lüdinghausen und zurück: Die Radsportler des PSV Iserlohn haben eine 130-Kilometer-Tour absolviert.

An der Spitze des Pelotons fährt die einzige Dame im Feld: Gaby Rentel, vom Volleyball im wahrsten Sinne des Wortes zum Radsport umgesattelt, ist auf ihrem französischen Renner der Marke Look flott unterwegs. „Sie ist unsere Tempomacherin, wir hängen uns alle dran und nutzen den Windschatten“, lassen die Herren der Rennradgruppe des Polizeisportverein Iserlohn ihren Charme spielen. Am Dienstag ging es für das PSV-Peloton auf eine Tour über 130 Kilometer bis nach Lüdinghausen und zurück.

„Das ist eine eher lockere Runde mit einem Durchschnittstempo von etwa 25 Kilometer pro Stunde“, sagt Rentel. Da es bei der PSV-Tour über Bimberg, Opherdicke, Holzwickede, Selm bis zum Zielort – dem „Cafe Indigo“ in Lüdinghausen – auch über den Haarstrang geht und hin und wieder profilierte Streckenteile auf das Feld warten, ist das ein ganz ordentliches Tempo: „Es gibt Passagen, da sind wir auch viel schneller unterwegs, schaffen deutlich über 30 Kilometer pro Stunde“, sagt Willi Pütthoff, mit 83 Jahren der älteste Teilnehmer im Feld.

„Ein bisschen hilft mir bei den Anstiegen der E-Motor“, sagt Pütthoff, der diesen aber sparsam nutzen muss, da sonst der Akku streikt – rund zwei Drittel der Strecke tritt er ohne Hilfe in die Pedale. Auch sein Bruder Fritz ist im Feld vertreten: Beide tragen die grünen Trikots der Abteilung. Neben der früheren Polizeifarbe auch durchaus als Zeichen ihrer Sprintqualitäten zu verstehen: „Wir sind früher richtig Rennen gefahren.“ Der dritte Pütthoff-Bruder Peter hat am Dienstag eine kleinere Runde absolviert, die drei Brüder sind auch häufig noch gemeinsam unterwegs. Auch Routenplaner Eduard Schenk, der die Strecken über Komoot und Strava auf seinen kleinen Tachometer überträgt, ist im grünen Klassikertrikot unterwegs. Im Feld sind aber auch PSV-Radler in schicken blauen Jerseys, der moderneren Polizeifarbe angepasst.

Auf ihren Rennrädern, die von der „passione celeste“ des italienischen Herstellers Bianchi und Wilier Triestina ebenfalls aus Italien, Ridley aus Belgien über den österreichischen Klassiker Felt bis hin zum deutschen Hersteller Canyon reichen, fährt die PSV-Gruppe teamorientiert: Natürlich muss die Dame nicht über die gesamten 130 Kilometer in den Wind. Wer die Gruppe mit den Fahrern im Alter von Ü60 bis U80 sieht, erhält einen fahrenden Beweis, wie fit und jung der Radsport bis ins hohe Seniorenalter hält. Rentel fährt im Jahr über 10.000 Kilometer, auch die Herren im PSV-Peloton erreichen eine Jahreskilometerzahl im höheren vierstelligen Bereich. „Alle Rennradlerinnen und Rennradler sind bei uns willkommen“, sagt PSV-Pressewart Rainer Michael Schmidt.

Dienstag und Donnerstag trifft sich die PSV-Gruppe zur Ausfahrt um 10 Uhr am Parkplatz Barendorf, die neu gegründete Damen-Gruppe am Dienstag um 17.30 Uhr ebenfalls in Barendorf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe