Pleite gegen Spitzenreiter kein Rückschlag

Iserlohn. Nach dem Arbeitssieg warten auf Borussia Dröschede im Titelrennen drei richtungsweisende Auswärtsspiele in Folge.

In der Fußball-Westfalenliga setzte es für den FC Iserlohn zwar eine derbe 0:5-Klatsche gegen Spitzenreiter Finnentrop, doch als Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt wertet Trainer Mario Plechaty dieses Ergebnis nicht. „Finnentrop steht nicht umsonst ganz oben. Die Mannschaft hat viel individuelle Klasse und eine enorme Offensivkraft.“

In der ersten halbe Stunde haben die Iserlohner allerdings eine starke Vorstellung geboten und mit konsequentem Pressing den Gegner sogar mehrfach vor Probleme gestellt. „Wir müssen positiv bleiben“, fordert Plechaty. In der Tabelle haben die Iserlohner (22 Punkte) weiterhin acht Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Am kommenden Wochenende können sie mit einem Sieg beim neuen Schlusslicht Gerlingen (13) einen weiteren Konkurrenten im Abstiegskampf auf Distanz halten.

Die Ergebnisse des Wochenendes beweisen aber, dass der Klassenerhalt für den heimischen Marktführer kein Selbstläufer wird. Sodingen (15) hat überraschend mit 4:2 in Brüninghausen gewonnen und Hassel (14) setzte als bisheriges Schlusslicht beim 5:0 gegen Gerlingen ein Ausrufezeichen. Iserlohns Tabellennachbar Lüner SV (17) verlor dagegen in Hordel (0:1), obwohl die Gäste 73 Minuten in Überzahl spielten. Der SV Hohenlimburg verlor nach vier Siegen in Serie ausgerechnet mit 0:3 beim abstiegsbedrohten TuS Sinsen und dürfte damit seine letzten Chancen im Titelrennen verspielt haben.

In der Landesliga stehen im Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel mit Hagen 11 drei richtungsweisende Auswärtsspiele für Borussia Dröschede an. Der Tabellenzweite muss nach Langenholthausen, Brilon und Wenden, ehe erst Mitte April Erlinghausen auf der Emst gastiert. Deshalb war der 3:1-Sieg der Dröscheder gegen den hoffnungsvoll in die Saison gestarteten SC Obersprockhövel enorm wichtig. Nach einer schwachen ersten Hälfte, in der Dröschede extrem passiv agierte, kämpften sich die Gastgeber in die Partie regelrecht rein, suchten diesmal nicht allein nach spielerischen Lösungen und nutzten obendrein konsequent ihre wenigen Möglichkeiten.

Von den vier heimischen Bezirksligisten gestaltete nur der S SV Kalthof mit seiner Pflichtkür beim Schlusslicht SSV Hagen das Wochenende erfolgreich und festigte seinen gesicherten Mittelfeldplatz. Nach den erneuten Niederlagen wird es für Sinopspor Iserlohn und den ASSV Letmathe immer schwieriger, die Klasse zu halten. Aber auch der SC Hennen kann sich keineswegs in Sicherheit wägen, denn neun Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang sind nicht unbedingt ein Ruhepolster. Deshalb muss Hennen am Sonntag daheim gegen Schlusslicht Hagen unbedingt punkten. Mit Schützenhilfe der in Wetter spielenden Kalthofer könnten die Zebras dann die nächsten Partien gelassener angehen.

Doppelter Grund zur Freude für SV Deilinghofen/Sundwig

Im Kreisliga-Oberhaus hatte Spitzenreiter SV Deilinghofen/Sundwig am Sonntag doppelten Grund zur Freude. Mit dem eigenen 4:1-Sieg gegen die Reserve des SC Hennen festigte der Fusionsklub seine Tabellenführung und konnte sie sogar auf vier Punkte ausbauen, da Verfolger BSV Lendringsen unerwartet daheim im Derby gegen den VfL Platte Heide patzte (1:3). In Lauerstellung bleibt die S G Hemer nach ihrem 3:1-Erfolg in Oesbern, kann aber bei acht Zählern Rückstand im Titelrennen in den direkten Duellen gegen das Führungsduo allenfalls das Zünglein an der Waage sein.