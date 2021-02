Planungen für „Sport im Park“ sind angelaufen

Iserlohn. Jetzt feilen Kreissportbund und die Vereine an einem attraktiven Programm für die vierwöchige Reihe in den Sommerferien.

Mit konkreten Planungen für eine Sportveranstaltung, die in diesem Jahr über die Bühne gehen soll, halten sich Vereine und Verbände sehr zurück. Es ist deswegen mehr als ein Zeichen, das jetzt der Kreissportbund und die Stadt Iserlohn gesetzt haben, denn gemeinsam haben sie die Grundzüge der vierten Auflage von „Sport im Park“ vorgestellt.

Die Sommerreihe ist für die letzten vier Wochen der Sommerferien vom 19. Juli bis 13. August geplant, natürlich ist der Letmather Volksgarten einer der Veranstaltungsorte. Dort wird seit 2018 mit dermaßen großen Erfolg Sport im Park betrieben und gelebt, dass sechs weitere Kommunen aus dem Märkischen Kreis nachziehen wollen.

Uhlmann möchte „Sport im Park“ auch in Hemer haben

Der KSB-Vorsitzende Günther Nülle nannte Hemer, Menden, Herscheid, Lüdenscheid, Neuenrade und Meinerzhagen als weitere potenzielle Austragungsorte. In Hemer hat der Stadtsportverband diese Überlegung angestoßen. Dessen Vorsitzender Klaus-Peter Uhlmann erklärt: „Wir haben ja bisher immer unser Stadtsportfest ausgerichtet. Die zehnte Auflage mussten wir im vergangenen Jahr ausfallen lassen, für dieses Jahr sieht es auch schlecht aus. Deswegen haben wir Vereine und Übungsleiter angeschrieben, um sie für ein Alternativprogramm zu begeistern.“ Bis zum 14. März haben sie noch Zeit für eine Rückmeldung. Kommen die zustande, möchte der SSV das Gespräch mit der Stadt suchen. Uhlmann schwebt vor, an zwei Wochen in den Sommerferien ein Sportprogramm im Friedenspark anzubieten. „Unsere Vereine sollen nicht in Lethargie verfallen.“

Bei allen Vorbereitungen und Planungen haben die Verantwortlichen des KSB die Pandemielage im Blick, deswegen sagt Monika Hermanns, bei der alle Drähte zu „Sport im Park“ zusammenlaufen: „Wenn Corona es nicht zulässt, dann müssen wir es kurzerhand absagen, aber die Hoffnung ist groß, und wir haben bereits die Zusage, dass wir den gesamten Volksgarten nutzen dürfen.“ Immerhin haben sie und ihr Team Erfahrungen mit der Realisierung in Krisenzeiten. Niemand infizierte sich im Vorjahr durch eine Teilnahme mit dem Virus. Das mag auch am Hygienekonzept gelegen haben, das mithilfe des Stadtmarketings aufgestellt wurde. Mit Unterstützung bei der Planung, tatkräftiger Hilfe vor Ort und der Finanzierung der Flyer und Plakate ist auch das Sportbüro wieder dabei.

Was noch fehlt sind die Angebote, das eigentliche Sportprogramm, für das die Vereine und Übungsleiter zuständig sind. Schwerpunkte bildeten zuletzt die Bereiche Gesundheit, Fitness und Entspannung. Monika Hermanns bewirbt in diesem Zusammenhang den übernächsten Montag, 22. Februar. Für diesen Tag ist um 18.30 Uhr eine Online-Veranstaltung geplant, zu der sich alle interessierten Akteure bei ihr anmelden können. Monika Hermanns ist per E-Mail über die Adresse monika.hermanns@ksb-mk.de sowie unter 02371/77977-13 erreichbar. Bei der Zusammenstellung des Programms ist das KSB-Team grundsätzlich „offen für alles“.

Günther Nülle hofft, dass auch Veranstaltungen angeboten werden können, die sich speziell an Kinder und Jugendliche richten. Taekwondo und Kickboxen sollte es 2020 schon geben, beide Angebote flogen wegen Corona aus dem Programm. Doch selbst wenn nichts explizit für eine Altersgruppe ausgeflaggt wird – jeder kann an allem teilnehmen.