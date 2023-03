Perspektivteam der Iserlohn Roosters verliert in Straubing

Straubing/Iserlohn. Die DEL-Saison ist für die Iserlohn Roosters zu Ende. Die Mannschaft, mit der Greg Poss in Straubing antrat, überraschte allerdings.

Am Ende wurde es die erwartet deutliche Niederlage im letzten Hauptrundenspiel der Sauerländer. Mit einem stark verjüngten Kader verloren die Iserlohn Roosters bei den Straubing Tigers und belegen so Tabellenplatz 13 in der Abschlusstabelle der Deutschen Eishockey Liga. Die Play-offs bestreiten erneut andere Teams.

Straubing Tigers – Iserlohn Roosters 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Trainer Greg Poss drehte ordentlich am Aufstellungs-Karussell und nahm gleich sieben Leistungsträger nicht mit nach Straubing. Dafür gab der Coach der Jugend eine Chance. Mit Neffin, Jung, Elten, Nieleck und Busch sprangen gleich fünf neue Spieler im Vergleich zum Auswärtsspiel in München im Roosters-Kader. Vielleicht war dies ja auch der Grund, warum die Sauerländer gleich zu Beginn so frech auftraten. Gleich vier gute Chancen verbuchten die Iserlohner in der ersten Minute und dazu zeigte ein Faustkampf zwischen Poirier und Samanski, dass die Sauerländer an diesem Tag das Herz am richtigen Fleck trugen.

Roosters-Führung nach überraschend starken Beginn

Kein Zweifel, die erste Hälfte des Drittels gehörte den Sauerländern. Erik Buschmanns Schuss touchierte noch die Latte (4.), Lennard Nieleck (7.) entschied sich gegen den Querpass und scheiterte gleich doppelt an Hunter Miska, ehe sich die Roosters für ihre Arbeit belohnten. Wieder leitete ein Konter den Treffer ein. Eric Cornel behielt die Übersicht und legte die Scheibe quer auf Chris Bigras, der mit Hilfe des Innenpfostens seinen ersten DEL-Treffer feierte. Im Anschluss kam dann Straubing etwas besser in die Partie, auch weil Iserlohn zu viele Strafen kassierte. Nachdem Jonas Neffin zuvor gegen Tuomie und Turnbull klären konnte, war der Roosters-Goalie kurz darauf geschlagen. Adam sah in Überzahl den frei stehenden Parker Tuomie und der zog direkt ab zum 1:1-Ausgleich. Erneut in Überzahl fälschte St. Denis einen harten Pass an die Latte – Glück für die Gäste. Dennoch, der Auftritt des jungen Sauerländer Teams machte Lust auf mehr.

Gleich zu Beginn des Mittelabschnitts stand viel harte Arbeit in der Defensive für die Roosters auf dem Programm, da Straubing mit Druck aus der Kabine kam. Ein überflüssiger Scheibenverlust von Acolatse leitete die Führung der Tigers ein. Travis St. Denis kurvte um das Tor und lupfte den Puck über die Schulter von Jonas Neffin ins Netz (25.). Erst langsam fingen sich die Gäste, die dann durch Poirier ihre erste Möglichkeit besaßen. Erneut Poirier sorgte nach einem Konter für Gefahr vor dem Straubinger Gehäuse von Hunter Miska. Sobald die Hausherren aber das Tempo erhöhten, öffneten sich Räume für die Tigers, die diese zu nutzen wussten. Nach einer schönen Kombination hämmerte Marcel Brandt den Puck in Überzahl zum 3:1 ins Tor (28.). Da die Reihen und auch die Special Teams neu zusammengewürfelt waren, taten sich die Iserlohner auch mit einem Mann mehr auf dem Eis schwer. So besaß Taylor Leier in Unterzahl die letzte Möglichkeit vor Drittelende, die Neffin aber mit einem tollen Reflex abwehren konnte.

Straubing macht im letzten Drittel alles klar gegen aufopferungsvoll kämpfende Roosters

Ein Doppelschlag zum Anfang des Schlussdrittels sorgte für die Vorentscheidung für die überlegenden Straubinger. Zunächst hämmerte erneut Marcel Brandt einen Schuss von der blauen Linie nach 34 Sekunden in die Maschen. Jonas Neffin war dabei die Sicht versperrt. Drei Minuten später drückt J.C. Lipon die Scheibe aus kurzer Distanz über die Torlinie zum 5:1 für die Bayern. Der Rest war ein einziges Schaulaufen der Tigers, die noch eine Handvoll Möglichkeiten besaßen, den Sieg höher zu gestalten. Jonas Neffin zeigte aber eine überragende Leistung und hielt so den Rückstand einigermaßen in Grenzen. Iserlohn leistete jedenfalls bis zum Ende die nötige Gegenwehr und brach nicht, wie so oft in dieser Saison erlebt, völlig ein.

Roosters: Neffin – Buschmann, Rausch; Bigras, Jung; Elten, Ankert – Rutkowski, Cornel, Ziegler; Broda, Poirier, Rech; Alanov, Streu, Acolatse; Nieleck, Busch.

Tore: 1:0 (07:31) Bigras (Cornel), 1:1 (16:36) Tuomie (5-4/ Adam, Akeson), 2:1 (24:56) St. Denis (Leier), 3:1 (27:57) Brandt (5-4/ Leier, Turnbull), 4:1 (40:34) Brandt (Leier), 5:1 (43:15) Lipon

