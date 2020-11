Personelle Wundertüte fordert die Iserlohn Kangaroos

Der Anfang ist gemacht. Nach dem ersten Pflichtspielsieg unter der Regie des neuen Trainers Stephan Völkel wollen die ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos nun den Weg in ruhigere Tabellengefilde einschlagen. Erneut in eigener Halle tritt mit dem SC Rist Wedel ein langjähriger Kontrahent in der Waldstadt an.

Der Traditionsverein aus dem Hamburger Umland weist nach vier Partien ebenfalls eine 1:3-Bilanz auf, kämpft aber aktuell mit enormen Personalproblemen. Drescher, beim Auftaktsieg gegen die BSW Sixers noch der beste Schütze, hat ebenso wie Angerer im Frühjahr einen Kreuzbandriss erlitten. Adomaitis und einige andere Akteure fehlten zuletzt wegen kleinerer Blessuren. Schon vor dieser Partie hatte der Klub von der Hamburger Peripherie angekündigt, sich noch einmal verstärken zu wollen.

Fruchtbare Kooperation des SC Rist mit Hamburg Towers

Dass man trotz dieser erheblichen Schwächungen am letzten Spieltag im Hamburger Derby gegen Aufsteiger Eimsbüttel erst nach Verlängerung verlor, wird schon fast als Erfolg gewertet, und so sind die Kangaroos auch gut beraten, die Aufgabe sehr konzentriert anzugehen. Seit Jahren kooperiert der SC Rist mit dem BBL-Klub Hamburg Towers und kann dem Team immer wieder aufstrebende und hoch talentierte Doppellizenzler zuführen. Einer davon ist Jung-Nationalspieler Justus Hollatz. Da die Hanseaten im Oberhaus am Wochenende nicht im Einsatz sind, wäre sein Mitwirken denkbar.

„Es ist ganz egal, wer da kommt, der Gegner hat allemal Qualität“, sagt Iserlohns Coach Völkel. Deshalb konzentriert er sich mit seinem Team auch ganz auf die eigenen Fähigkeiten. Die gilt es, konstant auf das Parkett zu bringen. „Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche“, berichtet der Trainer und freut sich darüber, dass alle Akteure an Bord sind. Auch die Aufstockung des Profi-Aufgebots durch Neuzugang Faton Jetullahi und die drei Förderkadermitglieder habe zur gestiegenen Intensität der Übungseinheiten geführt. „Wir haben jetzt einfach auch im Training eine bessere Rotation“, freut sich Stephan Völkel.

Iserlohn Kangaroos SC Rist Wedel Sa., 19.30 Uhr, Mat.-Grothe-Halle

Kangaroos: Jetullahi, J. Dahmen, Francisco, Prostran, Hübner, Graham, Möller, Buss, Dizdar, R. Dahmen, Marei, Schneider.

Letzte Kangaroos-Resultate: 85:83 (H) Schwelm, 48:56 (A) BSW Sixers. - Letzte Resultate SC Rist: 88:91 n.V. (H) Eimsbüttel, 58:85 (A) Schwelm. - Gesamtbilanz gegen den SC Rist: 10 Spiele, 5 Siege, 5 Niederlagen. - Saison 2019/20: 74:64 (A), 83:84 (H).