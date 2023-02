Personelle Fragezeichen bei den Iserlohn Roosters

Iserlohn. Der Klassenerhalt ist geschafft. Jetzt verrät Greg Poss, Trainer der Iserlohn Roosters, wie man weiter im Play-off-Kampf bleiben will.

Gegen Nürnberg haben die Roosters am Ende nur einen Punkt geholt, weil Daniel Schmölz in der Verlängerung zum 5:4 für die Ice Tigers traf. Während das Ergebnis für viele Fans enttäuschend war und gleichzeitig auch ein kleiner Rückschritt im Hinblick auf die mögliche Play-off-Teilnahme bedeutete, hob einer den Punktgewinn besonders hervor. „Die Freude über den damit verbundenen Klassenerhalt ist bei mir sehr groß, davon waren wir im Oktober weit entfernt. Der Abstieg mit Iserlohn wäre für mich ein Unding gewesen, das ich ein Leben lang bedauert hätte. Es war nicht leicht, aber wir haben dies letztendlich souverän geschafft“, verrät Trainer Greg Poss und schiebt noch nach: „Damit wird mein Zwei-Jahres-Vertrag gültig und wir werden hart daran arbeiten, dass wir auch zukünftig nicht in derartige Nöte geraten.

Roosters müssen defensiver denken, um knappe Vorsprünge über die Zeit zu bringen

Dies ist allerdings für den Coach Zukunftsmusik, über die er nur spricht, wenn er explizit danach gefragt wird. Für Poss beginnt spätestens nach Freitag der Kampf um die Play-offs. „Die Energie und das Zweikampfverhalten haben ab dem zweiten Drittel gepasst, aber wir waren gegen Nürnberg zu hektisch auf der Bank und auf dem Eis.“ Poss geht in der Analyse der Niederlage noch weiter: „Wir versuchen immer noch herauszufinden, wie wir es schaffen können, regelmäßiger zu gewinnen und gerade solche knappen Vorsprünge über die Zeit zu bringen.“ Dabei sind insbesondere die Iserlohner Führungsspieler gefragt, bei denen der Coach ein Problem sieht: „Die meisten von ihnen denken viel zu offensiv. Deshalb hätten wir beinah schon kurz vor Schluss den Gegentreffer kassiert. Der Fehler in der Overtime ist aus demselben Grund gemacht worden. Im Kopf muss sich das Motto „Defensive first“ einbrennen“, verlangt Poss von den Spielern.

Beim Training am Samstagvormittag hat der Trainerstab die Fehler angesprochen, damit das Resultat beim Heimspiel am Sonntag besser wird aus Sicht der Sauerländer. Ab 16.30 Uhr gastiert mit den Straubing Tigers eines der eingespieltesten Mannschaften der Liga in der Balver Zinn Arena am Seilersee. „Die spielen schon seit Jahren als Einheit und das, obwohl der Klub keinen größeren Etat besitzt als die Roosters. Davon können wir lernen“, meint Greg Poss. Für den Coach steht fest, dass die Begegnung erneut in erster Linie über Kampf und Leidenschaft entschieden werden wird. „Wir können nicht den Gegner zu Boden spielen. Deshalb müssen wir auch ohne Scheibe viel arbeiten, was wir zuletzt aber viel besser gemacht haben. Jetzt muss aber auch mal beim Scheibenbesitz mehr laufen“, fordert Poss.

Mögliche Ausfälle könnten zu Problemen führen

Spannend wird zudem die personelle Konstellation bei den Roosters gegen Straubing werden. Neben den Langzeitverletzten fehlten am Freitag gegen Nürnberg bereits Torhüter Andi Jenike und Verteidiger Ryan O’Connor. Anthony Rech schied zudem nach dem ersten Drittel mit einem Magen-Darm-Infekt aus. Sein Einsatz schein auch gegen Straubing äußerst fraglich zu sein. Etwas besser stehen die Chancen auf eine Rückkehr von Ryan O’Connor in den Kader. Da Andi Jenike auch gegen die Tigers sicher ausfallen wird, soll für die Partie Jonas Neffin als Ersatz-Goalie aus Dresden geholt werden.

Beim Training am Samstag wurde auch der seit Monaten verletzte Kris Foucault gesichtet. Der Stürmer absolvierte nach dem Mannschaftstraining einige Übungen separat auf dem Eis. „Er kann noch nicht mit der Mannschaft trainieren und braucht noch viele Einheiten auf dem Eis um den Trainingsrückstand aufzuholen“, schließt Greg Poss ein Comeback in der Hauptrunde höchstwahrscheinlich aus.

