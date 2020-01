Personalentscheidungen stehen an

Die Bilanz der letzten Wochen hat auch beim Manager für Entspannung gesorgt. „Die Roosters sind doch nicht so schlecht, wie sie von einigen Seiten gemacht wurden. Aber wir liegen nach wie vor hinter unseren Erwartungen“, sagt Christian Hommel. Nach seinem Verständnis sollten mindestens 30 bis 35 Spiele vergangen sein, ehe man ein abschließendes Urteil über einen Spieler fällt, so dass jetzt die Zeit der Entscheidungen naht.

Ursprünglich war es sein Ziel, nach der laufenden Saison nur auf sechs oder sieben Positionen einen Wechsel vornehmen zu müssen, doch von dieser Vorgabe rückt er ab. „Es können mehr werden, neun oder zehn sind wohl realistisch,“ sagt Hommel und berichtet von einigen Spielern, die auf der Kippe stehen. Weil die Iserlohner Cracks mittlerweile aber die Torquote eines normalen DEL-Teams erreichen, muss nicht zwingend notwendig der Stab über das Gros der Angreifer gebrochen werden. Aber Verstärkungen für die Offensive zu entdecken, ist bei künftigen Scoutingtouren ein zentrales Thema.

Der Manager hat auch schon interessante Kandidaten kontaktiert und sich Absagen eingehandelt. „Europäische Topspieler unterschreiben nicht zum Jahresende in Iserlohn. In der Nahrungskette sind wir einfach hinten dran“, verweist er auf größere finanzielle Möglichkeiten der Konkurrenz.

Wenn die übliche Fluktuation bei weiten nicht ein Ausmaß wie im letzten Sommer, als 17 neue Spieler kamen, annehmen soll, wird das Thema Vertragsverlängerungen in den nächsten Wochen konkreter. Hommel denkt, dass man in der Länderspielpause im Februar im einen oder anderen Fall Vollzug melden kann, er stellt sich aber auch auf etliche unangenehme Entscheidungen ein. „Es geht nicht darum, was ich mir wünsche, sondern was für die Organisation am besten ist.“

Als erster aus dem Kreis der etablierten Kräfte hat vor einigen Wochen Ryan O’Connor seinen Vertrag verlängert, und über dessen Laufzeit gab es unterschiedliche Angaben. Kommuniziert wurde von Vereinsseite ein Jahr, tatsächlich hat man sich aber auf zwei Jahre verständigt. Hommel: „Nach der Saison hat er allerdings die Option, auf uns zukommen zu können, wenn er irgendwo einen wirklich großen Vertrag unterschreiben kann. Wir würden ihm keine Steine in den Weg legen.“

Neben O’Connor stehen mit Kapitän Bobby Raymond, Erik Buschmann und Dieter Orendorz drei weitere Verteidiger über die Saiosn hinaus am Seilersee unter Vertrag, dazu kommen die Stürmer Tim Fleischer, Neal Samanski, Jake Weidner und Marko Friedrich.

Wann Letzterer nach seiner Gehirnerschütterung wieder spielen kann, steht in den Sternen. Zu den Langzeitverletzten gehören auch Daine Todd, der nach seiner Knieverletzung nun mit der Reha beginnt, sowie Mike Hoeffel, dessen Operation noch ansteht. „Die Mannschaft hat schon bewiesen, dass sie Ausfälle wegstecken kann, und das erwarten wir auch in den nächsten Wochen“, sagt Hommel. „Aber uns fehlen natürlich Marko Friedrichs Tore, doch das ist nicht alles“, verweist er auf die unbefriedigende Quote in der dritten und vierten Reihe. „Alle drei oder vier Spiele müssen die auch einmal treffen.“

Trotz des jüngsten Aufschwungs beträgt der Abstand zu Play-off-Rang zehn immer noch zwölf Punkte, und es sind nur noch 13 Spiele zu absolvieren. „Da muss schon viel Positives für uns zusammenkommen“, räumt Christian Hommel ein, der zunächst einmal darauf baut, dass sich die gute Entwicklung der Mannschaft weiter fortsetzt.

O’Leary und das Heimweh nach Zug und der Schweiz

Ob diese auch in der kommenden Saison von Jason O’Leary angeleitet wird, soll nach der Saison entschieden werden. „Wir sind mit der Arbeit des Trainerteams zufrieden, aber wir haben vereinbart, dass wir über die Zukunft später reden“, betonte der Manager. O’Leary gab vor einigen Tagen der Schweizer Zeitung „Bote“ ein Interview. Darin betonte er, dass ihn die Arbeit bei den Roosters als Trainer besser mache. „Es ist eine Herausforderung, aus weniger Möglichkeiten viel zu machen.“ Der Kanadier räumte ein, dass die Rückkehr in die Schweiz ein Ziel sei, weil seine beiden Söhne weiterhin dort leben. Und auch seinen Ex-Klub EV Zug vermisse er. In Iserlohn eine ähnliche Kultur aufzubauen, sei schwierig, weil der Verein sich zuletzt ans Verlieren gewöhnt habe.