Partie der Iserlohn Kangaroos wird eine harte Nuss

Iserlohn Am Samstag steht bei den TKS 49ers das nächste richtungsweisende Spiel der Iserlohn Kangaroos im Kampf um die Play-offs an.

„Nach dem unglücklichen 83:84 gegen Rist Wedel hat es in der Tat sowohl bei mir als auch den Spielern etwas länger gadauert, ehe die Last-Second-Niederlage verarbeitet war“, gibt Kangaroos-Coach Dennis Shirvan offen zu. Aber es bringe einfach in Nachhinein nichts, ewig damit zu hadern. „Du kannst es doch sowieso nicht mehr ändern.“

Erfahrene Spieler müssen die Mannschaft führen

Stattdessen habe man laut Shirvan in den Trainingseinheiten „noch etwas zusätzliche Kohle in den Kessel geworfen und mehr ,Competition‘ reingebracht.“ Insbesondere erfahrene Spieler wie Joe Konradt, Sam Mpacko oder Viktor Ziring seien in der aktuellen Situation mehr denn je gefordert, die Mannschaft zu führen.

Der nachverpflichtete Clayton Ladine kämpfe hingegen momentan nach seiner Fußverletzung ein wenig mit seiner Form. „Insbesondere bei seinem Wurf steckt Clay in einem Tief“, bestätigt auch Iserlohns Headcoach, der zuletzt viele Gespräche mit dem Guard geführt hat. „Klar spielen auch die Beine beim Wurf eine wichtige Rolle. Aber gerade, wenn es bei dir nicht gut läuft, musst Du nicht die schwierigsten Würfe nehmen, sondern vielleicht versuchen, der Mannschaft in anderer Art und Weise zu helfen“, sagt Dennis Shirvan.

Intensive Gespräche, um die Köpfe wieder aufzurichten

Auch mit dem übrigen Team habe es in den vergangenen Tagen intensive Gespräche gegeben, um die Köpfe vor der richtungsweisenden Auswärtspartie bei den TKS 49ers wieder aufzurichten. „Ich habe den Jungs gesagt, dass die aktuelle Situation zwar alles andere als gut sei, aber man daraus eher lernen könne, ein besserer Spieler zu werden, als wenn man zehn Spiele hintereinander gewonnen habe. Da ist ja sowieso nur alles eitel Sonnenschein.“

Nun also das Duell mit den TKS 49ers aus Stahnsdorf. Die Brandenburger belegen aktuell als Achter genau den Tabellenplatz, auf dem die Kangaroos eigentlich mindestens am Ende der Hauptrunde stehen wollen. Dieses Ziel habe man natürlich auch jetzt noch nicht aufgegeben. „Stahnsdorf ist allerdings eine unangenehm zu spielende Truppe, die an einem guten Tag jeden Gegner in der Liga schlagen kann.“ Das haben auch die Kangaroos bereits im Hinspiel leidvoll erfahren müssen, als die 49ers nach einer indiskutablen ersten Halbzeit der Iserlohner in der Matthias-Grothe-Halle überdeutlich mit 96:63 triumphierten. Am vergangenen Spieltag verloren die 49ers jedoch deutlich in Herford, das Team von Headcoach Vladimir Pastushenko wird also gegen die Iserlohner auf Wiedergutmachung aus sein.

„Stahnsdorf hat eine erfahrene, eingespielte Truppe. Robby Jorch ist ein echter Baum unter den Körben, und auch die Guards sind nicht zu verachten“, beschreibt Dennis Shirvan die Stärken der Gegners.

Ungewohnte Spielzeit als Vorteil für die Kangaroos?

Die lange Anreise der Kangaroos in Richtung Berlin beginnt per Bus bereits am Samstagmorgen um 9 Uhr. Doch Shirvan sieht sogar einen kleinen Vorteil in der für die TKS 49ers ungewohnten Spielzeit am Samstag um 18 Uhr. „Normalerweise trägt Stahnsdorf seine Heimspiele immer sonntagnachmittags aus. Und wenn die Sonne dann durch die großen Glasflächen der Halle scheint, kann das durchaus schon mal irritieren.“

TKS 49ers - Iserlohn Kangaroos

Samstag, 18 Uhr, BBIS-Halle Kleinmachnow

Kader: Henson, Ziring, Kordel, Mpacko, Ladine, Konradt, Marei, Groh, Almstedt, Pavljak, Dahmen, Uzoma, Treichel

Letzte Spiele: Stahnsdorf: 70:94 Herford (A), 85:82 (H) Rostock - Iserlohn: 83:84 (H) Rist Wedel, 73:92 (A) Schwelm; Hinspiel: 63:96 (H); Saison 2022/23: 64:82 (H), 77:84 (A).

