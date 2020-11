Oestrich - Hamburg und zurück

Mittlerweile wissen die Fußballer ja, wie sich ihr Trainingsprogramm verändert, wenn die Sportplätze verschlossen bleiben. Als der Lockdown zu Monatsbeginn in Kraft trat und Mannschaftstraining tabu war, wurde dem Ball die Nebenrolle zugewiesen. Kraftübungen und Laufen füllten das Programm. Und weil sich das über vier Wochen erstrecken soll, war vor allem in den Nachwuchsmannschaften Kreativität verlangt, um die Spieler bei Laune zu halten.

Diese bewies die U16 des FC Iserlohn, die sich für ihr Laufpensum einen ganz besonderen Wettkampf ausdachte: In einer Woche vom Willi-Vieler-Stadion in Oestrich bis zum Millerntor in Hamburg und zurück, macht insgesamt 746 Kilometer. Aufhänger war das Zweitligaspiel des FC St. Pauli gegen den Karlsruher SC. Das fand am Sonntag statt, und als die Gäste ihren 3:0-Sieg feierten, hatten auch die FCI-Kicker ihr Pensum erledigt.

Ein Smartphone hat jeder, die passende App ist schnell herunter geladen, so dass die Nachwuchskicker ganz individuell oder auch zu zweit auf ihrer bevorzugten Laufstrecke am Gelingen des Mannschaftsprojekts arbeiten konnten. „Laufen muss in dieser Zeit sein, aber wir wollten es etwas interessant machen“, erläutert Trainer Christian Buchholz, der den Hamburg-Lauf zusammen mit seinem Co-Trainer Max Scholz in die Wege leitete. Vier Laufeinheiten waren geplant, rund acht Kilometer sollten jeweils absolviert werden, so dass man bei einem 23er Kader über 700 Kilometer Gesamtdistanz kam. „Hamburg bot sich an, und ein Fußballspiel als Anlass musste natürlich auch sein,“ erläutert der Coach.

Zweitligaspiel des FC St. Pauli wird zum Aufhänger

St. Pauli- oder HSV-Fans hat er nicht in der Mannschaft, aber die Distanz passte in die Planung. Dortmund wäre deutlich zu kurz, München entschieden zu lang gewesen, so dass die im Team verbreitete Sympathie für die dort beheimateten Klubs unberücksichtigt bleiben musste. Das störte Auron Topalli (Bayern-Fan) und Sandro Wittke (BVB) wenig. Sie hatten sich am Sonntagvormittag zur letzten Laufeinheit für das Hamburg-Projekt am Seilersee verabredeten und während der 45 Minuten dank des Bundesliga-Gipfeltreffens vom Vorabend viel Gesprächsstoff. Die Mannschaftaktion finden sie absolut gelungen. „Wenn man ein klares Ziel vor Augen hat, macht das Laufen einfach mehr Spaß.“

Sie spulten gemeinsam in der letzten Woche ihr Pensum ab, und dass nicht alle Teamkollegen, zum Teil aus Verletzungsgründen, in gleicher Weise Ausdauer beweisen konnten, fanden sie nicht sonderlich tragisch. „Eigentlich haben alle mitgezogen.“

So sah es auch Christian Buchholz, der von einer gelungenen Teambuilding-Maßnahme sprach. Immerhin liefen sieben Spieler an den vier Tagen über 40 km. Als er am Sonntagmittag die Handydaten auswertete, fehlten jedoch rund 50 km zum erfolgreichen Abschluss der Aktion. „Wir haben die Jungs informiert, und es haben sich spontan noch zehn, elf Spieler bereit erklärt, mit einer zweiten Laufeinheit am Nachmittag den Rest zu erledigen. Das fanden wir klasse.“

Weil der Sportplatz vorerst geschlossen bleibt, ist weiterhin Kreativität verlangt. In dieser Woche sind Wettbewerbe mit dem Ball vorgesehen, an denen sich jeder Spieler daheim beteiligt. Und für den nächsten Ausdauerblock dürfte den Iserlohnern sicher auch wieder etwas ganz Besonderes einfallen.