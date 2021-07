Öffentliches Training der Roosters steigt mit Fans

Iserlohn. Der Iserlohner DEL-Klub arbeitet an Konzepten für die Rückkehr der Zuschauer in die Halle.

Von Freitag an gilt die aktualisierte Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, deren Details sich auch die Sportvereine vor Ort angesichts der nahenden Meisterschaftsserien sehr genau anschauen.

Bei Veranstaltungen in der Halle sind bei der Stufe eins (Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 10,1 und 35) bis zu 1000 Personen erlaubt, allerdings darf nur maximal ein Drittel der Gesamtkapazität genutzt werden. Der Nachweis eines Negativtests ist ebenso erforderlich wie fest zugewiesene Sitz- oder Stehplätze und eine Rückverfolgbarkeit. Der Mindestabstand muss eingehalten werden, wobei bei festen Sitzplätzen eine Besetzung im Schachbrettmuster ausreicht.

Neu ist die Stufe 0 (Inzidenz 0 bis 10), die bei Sportveranstaltungen draußen keine Beschränkungen vorsieht. Und drinnen gilt, was eigentlich erst ab 27. August vorgesehen war: Veranstaltungen ohne Begrenzung der Zuschauerzahl. Voraussetzung sind Negativtests und ein durch die zuständige Behörde genehmigtes Hygienekonzept.

Vorrang für Mitglieder und Dauerkarteninhaber

So haben die Iserlohn Roosters die Hoffnung, die kommende DEL-Saison vor recht gut gefüllten Rängen starten zu können. Das erste Ereignis, das wieder Besucher in die Halle am Seilersee locken wird, ist jedoch das für den 14. August geplante öffentliche Training. Ob hier nun die 1000er Marke von Belang ist oder mehr Besucher kommen dürfen, bleibt abzuwarten. Sicher ist bereits, dass Fans bei dieser Auftaktveranstaltung nicht mal eben vorbeischauen können. Es wird Tickets geben, mit denen ein personalisierter Zugang zur Halle zu gewährleisten ist. Denkbar wäre ein Vorverkauf, wie man ihn aus der Meisterschaft kennt. Die Roosters machen aber bereits deutlich, dass bei limitierten Kartenkontingenten die Dauerkarteninhaber und Mitglieder Vorrang genießen werden.

Bei den geplanten Testspielen am Seilersee (am 27. August gegen Wolfsburg und zwei Tage gegen Köln inklusive der Saisoneröffnung) könnte es bei der Stufe 0 schon wieder ziemlich voll werden. Wie die Umsetzung der Vorgaben vor Ort aussehen kann, will der DEL-Klub in der nächsten Woche mit Vertretern des Gesundheits- und Ordnungsamtes erörtern.

Für den Klub ist klar, dass man das Machbare tun wird und es nicht primär darum geht, bei welcher Zuschauerzahl ein Gewinn zu erzielen ist. „Wir gehen davon aus, dass wir jedes Ticket, dass wir auf den Markt bringen dürfen, auch absetzen werden. Die Euphorie ist groß,“ sagt Roosters-Sprecher Felix Dötsch.

In der Geschäftsstelle will man Kontakt zu allen Dauerkarteninhabern aufnehmen, um über die aktuelle Lage zu informieren. Schließlich ist es denkbar, dass wegen der limitierten Besucherzahl und der Abstandsregel nicht in jedem Fall exakt der Platz besetzt werden kann, für den man bezahlt hat. Aber zumindest dürfen Besitzer einer Dauerkarte sicher sein, dass sie zu den Ersten gehören, für die sich die Türen in der Halle wieder öffnen.

