Nur nicht wieder in die Abwärtsspirale

Zur Mittagszeit machten sich die Iserlohn Roosters am Donnerstag auf den Weg nach Ingolstadt, wo sie heute Abend ihr 42. Meisterschaftsspiel der Serie bestreiten. Es ist ein schwieriger Saisonzeitpunkt, denn das zurückliegende Null-Punkte-Wochenende war das Letzte, was die Mannschaft im Kampf um die Play-offs gebrauchen konnte.

Doch Trainer Jason O’Leary hadert nicht mehr mit den skurrilen Schiedsrichterentscheidungen in der Schlussphase des Wolfsburg-Spiels, die letztendlich entscheidend für den späten K.-o. gewesen sind. „Uns wäre nichts passiert, wenn wir über 60 Minuten konstant gespielt hätten“, sagt er zurecht.

Direkte Vergleiche lassen Trainer O’Leary hoffen

Er betonte, trotz der zunehmend schwierigen Situation, die Hoffnung, Platz zehn zu erreichen, erst aufzugeben, wenn auch rechnerisch nichts mehr möglich ist. 33 Punkte können die Roosters noch holen, 16 Punkte beträgt der Rückstand auf den derzeitigen Zehnten Augsburg, der zudem ein Spiel weniger als der IEC absolviert hat. Trotzdem kommt eine Korrektur des Saisonziels für O’Leary nicht in Frage, auch weil noch einige direkte Duelle gegen die Mannschaften anstehen, die auch auf Platz zehn schielen.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge kann er sich zudem nicht vorstellen, dass seine Jungs schon wieder vergessen haben, wie erfolgreiches Eishockey gespielt wird. Aber die Gefahr, dass wieder ein Schneeball voller Selbstzweifel und Verunsicherung den Berg hinunterrollt, der mit jedem noch so kleinen Misserfolg größer wird, sieht er durchaus. „Wir stehen an einem Punkt, an dem wir diesen Schneeball noch in eine andere, in die richtige Richtung stoßen können.“ Mehr Härte, mehr Disziplin und eine höhere Laufbereitschaft lauten die Punkte, die O’Leary umgesetzt haben will. Was er gar nicht mehr sehen möchte, sind gewisse Reaktionen auf Fehlentscheidungen der Schiedsrichter. „Diese Aufregung kostet nur Energie, und deswegen haben wir schon manches Spiel verloren.“ Er meint diese Partien, in denen am Ende nur ein oder zwei Tore den Unterschied gemacht haben, und davon gab es insgesamt 16.

Mit Ingolstadt machten die Roosters in dieser Saison keine angenehmen Erfahrungen. Drei Spiele und drei Niederlagen stehen zu Buche. Deutlich besser kommt die Mannschaft mit den Ice Tigers zurecht. In jedem der drei bisherigen Vergleiche wurde gepunktet. Doch nicht nur das: Nürnberg und die Roosters kreuzten zuletzt zweimal die Wege, als Iserlohn in einer bedenklichen Abwärtsspirale gefangen zu sein schien. Dem 4:1-Heimsieg Anfang November gingen Niederlagen gegen Krefeld, Düsseldorf und Schwenningen voraus, und vor dem Auswärtssieg im letzten Spiel 2019 gab es fünf Niederlagen am Stück. Darauf folgte der starke Monat Januar, auch wenn der gute Eindruck zuletzt Kratzer erhielt.

Personell hat sich bei den Roosters kaum etwas verändert. Daine Todd, Mike Halmo und Marko Friedrich fallen weiterhin verletzt aus, nun gab Jason O’Leary bekannt, dass auch Jake Weidner aufgrund einer Verletzung nicht dabei ist.