Nur eine Spielpause oder der Schritt zum Lockdown?

Iserlohn. Handballer setzen die Meisterschaftsserien auf Kreis- und Bezirksebene vorerst aus. Was plant der Verband?

Durchstarten nach der Spielpause in den Herbstferien: Das bleibt für die meisten Handballer Wunschdenken. Der Kreisvorstand hat beschlossen, den Spielbetrieb der Jugend und Senioren bis zum Jahresende auszusetzen. Und nach einer Konferenz der Kreisvorsitzenden im ehemaligen Bezirk Süd sowie der Staffelleiter werden alle Partien der Bezirksligen bis zum 30. November abgesagt. Für die übergeordneten Spielklassen im Senioren- und Nachwuchsbereich ist noch keine Entscheidung gefallen. Die hat der westfälische Verband für die nächsten Tage angekündigt. Es eilt allmählich, denn am Samstag ist eigentlich die Saisonpremiere in den Jugend-Oberligen geplant.

Beim HTV Hemer ist somit für fünf Mannschaften unklar, ob die längste Meisterschaftspause aller Zeiten endet oder nicht. Jugendleiter Lars Heierhoff hat dazu eine klare Meinung. „Die Corona-Schutzverordnung schiebt dem Spielbetrieb keinen Riegel vor, und ich sehe keinen Grund, weshalb man sich jetzt nicht an den behördlichen Richtlinien orientieren sollte.“ Er stellt sich allerdings darauf ein, dass es genauso kommen wird. Sollte der Meisterschaftsbetrieb ausgesetzt werden, was für die jüngeren und auf Bezirksebene aktiven Jahrgänge bereits der Fall ist, hält er nichts davon, aus Pflichtspielen Freundschaftsspiele zu machen. „Ich kann mir vereinsinterne Vergleiche vorstellen und dazu vielleicht Alternativangebote am Wochenende.“

Heierhoff strebt an, dass der Trainingsbetrieb in allen Altersstufen weiterlaufen kann. Das sei auch der Wunsch vieler Eltern. „Wir halten uns an unser Hygienekonzept, wir können alle Kontakte nachverfolgen.“ Und weiter: „Man muss sich doch die Frage stellen, was die Jugendlichen machen, wenn kein Training mehr stattfindet. Die sitzen doch nicht einfach zu Hause.“

Auch bei der SG Iserlohn-Sümmern soll der Trainingsbetrieb aufrecht erhalten bleiben, obwohl mit Ausnahme der weiblichen C-Jugend allen Senioren- und Nachwuchsmannschaften vorerst eine Spielpause verordnet wurde. „Wenn wir nichts mehr anbieten, ist die Gefahr sehr groß, dass es eine Abwanderung in Richtung Individualsportarten geben kann“, sagt Jugendwartin Ilka Alberts. Man werde allerdings darauf achten, dass die Gruppen konsequent unter sich bleiben. Und das Hygienekonzept muss ohnehin strikt befolgt werden.

Zweifel beim HTV am Sinn einer Zwangspause

Sie sieht allerdings auch die zwei Seiten einer Medaille. „Wenn man private Kontakte zurückfahren soll und Homeoffice intensiviert, ist es paradox, den Ligenbetrieb weiterzuführen.“ Andererseits, so Ilka Alberts, sei der Sport für Jugendliche als Ausgleich enorm wichtig. „Deshalb sollte man den ebenso wie den Schulbetrieb solange aufrecht erhalten, wie es nur möglich ist.“

Zu einer etwas andere Herangehensweise hat man sich beim Letmather TV entschlossen. Für die Mannschaften von der C-Jugend an abwärts wird der Trainingsbetrieb eingestellt, und wie es für A- und B-Jugend sowie für die Herrenmannschaften weitergeht, ist noch nichts endgültig entschieden. Pflichtspiele stehen vorerst nur für die Oberliga-A-Jugendlichen an. „Aber ich gehe davon aus, dass es auch hier zu einer Spielpause kommt“, sagt Geschäftsführer Stefan Brunswicker. Er berichtet von Spielern aus den eigenen Reihen, die derzeit nicht zum Handball greifen. „Viele haben Angst vor der Quarantäne. Wenn man dazu durch den Sport gezwungen wird, hat nicht jeder Arbeitgeber dafür Verständnis.“ Brunswicker stellt sich darauf nein, dass vor Januar nicht mehr viel passieren wird und man dann den Modus in vielen Klassen ändern muss. „Dann ist wahrscheinlich nur noch Zeit für eine Einfachrunde.“

Lössels Heimspiel gegen Voerde soll verlegt werden

Im Seniorenbereich können sich vor Ort aktuell noch drei Mannschaften auf Meisterschaftsspiele am Wochenende vorbereiten: Die Oberliga-Herren und die Landesliga-Damen des HTV Hemer sowie die Landesliga-Herren des TV Lössel. „Eigentlich bleibt dem Verband kaum etwas anderes übrig als den Spielbetrieb auszusetzen“, meint der HTV-Vorsitzende Olaf Klein. Einerseits wolle man gern spielen, andererseits gehe die Gesundheit einfach vor. Den Online-Ticketverkauf für das Oberliga-Heimspiel am Samstag gegen SF Loxten hat der Verein jedoch planmäßig gestartet.

Beim TV Lössel stellt man sich darauf ein, dass es am Samstag nicht um Landespunkte geht – unabhängig vom Votum des Verbandes. Der Gast TG Voerde hat um Verlegung des Spiels gebeten. „In diesen Zeiten muss man kooperativ sein“, sagt der stellvertretende Abteilungsleiter Jan-Martin Belgardt. Auch er stellt sich darauf ein, dass demnächst der komplette westfälische Handball ruht. Im eigenen Verein bleibt das Trainingsangebot zwar bestehen, doch die Teilnahme ist nicht verpflichtend. „Wir haben bei uns Spielerinnen und Spieler, die derzeit lieber nicht kommen wollen. Dafür haben wir Verständnis.“

Im April hatte der Deutsche Handballbund nach dem Lockdown den Acht-Stufen-Plan zum Wiedereinstieg in den Vereinssport präsentiert. Stufe acht ist gerade erreicht werden, und jetzt geht es wohl um die Frage, um wie viele Stufen man wieder zurückgehen muss.