Nur der SVD/S ist frei von allen Sorgen

In den spielfreien Wochen können die heimischen Sorgenkinder in der Bezirksliga wieder auftanken.

Iserlohn. Vier der fünf heimischen Fußball-Bezirksligisten stecken tief im Abstiegskampf. Suche nach Verstärkungen.

In kleinen Abständen von je drei Punkten stehen vier der fünf heimischen Fußball-Bezirksligisten im Kampf um den Klassenerhalt. In der Corona bedingten Zwangspause fragten wir bei den im unteren Tabellendrittel gelisteten Vereinen nach. Neuling SV Deilinghofen/Sundwig gehört zur Spitzengruppe.

Sinopspor Iserlohn (0 Punkte): Sinopspor steht wie zur Saison-Unterbrechung im März auf einem Abstiegsplatz, nach sieben Niederlage in sieben Spielen und einem Torverhältnis von 8:29 sieht die Lage trist aus. „Wegen der allgemein hohen Zahl an Neuinfektionen haben wir den Trainingsbetrieb schon Ende Oktober eingestellt. Jetzt können sich die Spieler bei ihren Familien erst einmal zurückziehen“, erläuterte Bekir Can. Der Sinopspor-Trainer will mit Laufeinheiten die Fitness seines Kaders konservieren. In ein paar Wochen hofft er auf die Rückkehr der beiden Langzeitverletzten Imad Khalaf (Handgelenkbruch) und Benno Schinz (Schlüsselbeinbruch). Welches Ergebnis die Untersuchung des Knies von Serdar Özcan bringt, ist ungewiss. „Im Dezember gehen wir auf die Suche nach Neuzugängen“, so Can.

SC Hennen (3 Punkte): Die Mannschaft von Holger Stemmann verbuchte bislang nur einen Dreier und zwar am dritten Spieltag bei Sinopspor (4:2). Ein halbes Dutzend Niederlagen komplettieren die schwache Bilanz. „Natürlich können wir die Tabelle lesen, es geht gegen den Abstieg“, gibt der SC-Trainer unumwunden zu. Die Leistung im letzten Punktspiel beim TuS Ennepe (1:2), auch was Kampfgeist und Laufbereitschaft betrifft, stimmt ihn zuversichtlich, nur die magere Torausbeute ist ihm ein Dorn im Auge. Personell sind fast alle Akteure an Bord. Die Zwangspause nutzt Eike Depmeier, um nach Muskelfaserriss und schwerer Hüftprellung wieder beschwerdefrei auflaufen zu können. Dreimal pro Woche setzen die Kicker die Trainer-Vorgaben um und geben über WhatsApp entsprechend Rückmeldung. Aktuell sind keine Veränderungen im Kader geplant.

ASSV Letmathe (6 Punkte): Auf dem dritten Abstiegsplatz befindet sich die Elf von Marco Winner, jedoch mit direktem Blickkontakt zum rettenden Ufer. „Mit der Ausbeute bin ich nicht zufrieden. Uns fehlen ein paar Punkte aus den guten Spielen gegen Hüingsen und Schwelm. Auf der anderen Seite stehen die desolaten Auftritte gegen Deilinghofen/Sundwig und Gevelsberg, da haben wir ein Dutzend Gegentreffer kassiert“, bezieht der ASSV-Trainer, der nicht mehr an eine Wiederaufnahme der Hinrunde bis Ende des Jahres glaubt, Stellung. Den Kader wollen die Letmather mit externen Neuzugängen und zwei Akteuren aus der Reserve aufstocken. „Da sind wir in guten Gesprächen. Spruchreif ist allerdings noch nichts“, erklärte Winner.

SSV Kalthof (9 Punkte): Im abgebrochenen Spieljahr nahm der SSV Kalthof mit 37 Punkten nach 20 Spieltagen einen Platz im oberen Drittel ein. Die Mannschaft von Evangelos Vasileiou musste bis zum vorletzten Spieltag vor der Unterbrechung warten, ehe der erste Heimsieg gegen Schlusslicht Sinopspor gelang (3:0). „Wir hatten uns schon etwas mehr ausgerechnet“, zieht der SSV-Trainer Zwischenbilanz, der mit einer baldigen Rückkehr von Kadir Samuk (Bänderriss) rechnet. In der Winterpause möchten sich die Kalthofer im Angriff verstärken, um mehr Durchschlagskraft zu gewinnen. Denn nur vier Klubs haben in Sachen Torausbeute schwächer abgeschlossen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch im Dezember wieder um gespielt wird“, erklärt Vasileiou.

Der aktuelle Tabellenzweite SV Deilinghofen/Sundwig (mit 17 Zählern nur knapp hinter Spitzenreiter FSV Gevelsberg) ist neben dem SSV Hagen allein noch unbesiegt. Trainer Ercan Linke, der monatelang auf die Langzeitverletzten Michael Malert (Kreuzband-OP) und Christian Kopp (Kreuzband-Verletzung) verzichten muss, kontrolliert die Laufwerte seiner Spieler nicht. „Die Jungs sind ambitioniert genug, da muss ich mir keine Sorgen machen.“ Die neue Bezirksliga-Runde möchte der Fusionsklub unter den besten fünf Teams abschließen. Salomonisch fällt die Antwort auf die Frage nach Verstärkung des Kaders aus: „Ich schaue immer, der Markt wird sondiert.“