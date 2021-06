Nicht nur Fußballer drücken die Daumen

Iserlohn. Unsere Umfrage zeigt: Das Interesse an der EM und deutschen Erfolgen ist auch in anderen Sportarten groß.

König Fußball hat wieder das Zepter übernommen und wird bis Mitte Juli nicht nur in Europa die Schlagzeilen beherrschen. Heute Abend (21 Uhr) steigt mit der Partie gegen Weltmeister Frankreich auch Rekordeuropameister Deutschland ins Turnier ein – das bringt den Puls der heimischen Fußballfans erst so richtig in Wallung. Aber wie verfolgen und erleben Aktive und Funktionäre aus anderen Sportarten die EM? Wir haben quer durch die heimische Sportszene telefoniert und die Befragten auch um ihren Tipp gebeten.

Völlig kalt lässt das Turnier niemanden, auch nicht Wolfgang Brück, den geschäftsführenden Gesellschafter der Iserlohn Roosters und Vorsitzenden des Iserlohner EC. „Natürlich werde ich das Turnier verfolgen. Für mich ist das ein schöner Ausgleich zum Eishockey, aber ich werde mit Sicherheit nicht jedes Spiel gucken.“ Mit der hohen Bedeutung, die dem Fußball beigemessen wird, hat er kein Problem, wenngleich er einige Entwicklungen kritisch beäugt.

Brück lobt Berichterstattung zur Eishockey-WM

„Entscheidend ist, dass auch andere Sportarten beachtet werden. Ich bin sehr dankbar, dass das Eishockey während der WM auch eine schöne Plattform hatte.“ In einer ersten Reaktion auf den mögliche künftigen Europameister sagte Brück ohne zu zögern: „Wir auf keinen Fall. Frankreich könnte die Nase vorne haben, aber es gewinnt bekanntlich nicht immer der Beste.“

Die Hoffnung ist aber doch irgendwie da, dass die deutsche Mannschaft ein Wörtchen um die Titelvergabe mitredet. Das gilt auch für Ralf Henke, den Vorsitzenden der ERG Iserlohn. „Was meinen Tipp angeht, bin ich patriotisch und sage Deutschland, aber Fußball ist nicht meine Kernkompetenz“, fügt er hinzu. Nach dem Spielplan richtet er auch nicht seinen Tagesablauf aus. Geguckt wird, wenn Zeit da ist, und dass es fast nichts anderes zu gucken gibt, sieht er nicht so dramatisch. „Fußball wurde ja auch in den Hochphasen der Pandemie gespielt, und dass einem Großereignis besondere Bedeutung zukommt, ist ja auch nicht außergewöhnlich.“

Auch Marcel Brozé, Führungsspieler im Team von Skaterhockey-Bundesligist Samurai Iserlohn, stört sich nicht an dem Überangebot an Fußball. Den Sieg der Niederlande oder das Drama um den Dänen Christian Eriksen verfolgte er am Fernseher, „aber ich sehe mir nicht alles von mittags bis abends an“. Das geht auch gar nicht. „Dadurch, dass wir seit Freitag wieder trainieren dürfen und fast täglich eine Einheit haben, bin ich bin ja beschäftigt.“ Deswegen hat er auch kein Problem mit dem Umfang der Berichterstattung. Einen Tipp mochte Brozé aber nicht abgeben. „Dazu kenne ich mich doch zu wenig mit Fußball aus.“

Ein kritischer Betrachter des Fußball-Zirkus’ mit seinen Auswirkungen ist Ansgar Bochynek, Vorsitzender des LAZ Iserlohn. „Es ist ein bisschen traurig, dass andere Sportarten, die eine ähnliche Aufmerksamkeit verdient haben, zu kurz kommen. Aber das ist eine so weit fortgeschrittene Entwicklung, die werden wir nicht ändern können.“ Das bedeutet allerdings nicht, dass von seiner Seite die EM boykottiert wird. „Ich verfolge die Ergebnisse, habe aber noch kein Spiel gesehen. Die deutschen Spiele werde ich aber gucken, und ansonsten einschalten, wenn wirklich interessante Begegnungen anstehen.“ Dabei müsste es sich um die Auftritte der Franzosen handeln, denn ihnen traut er den Titel am ehesten zu. „Es gibt ja noch einige andere starke Teams, und letztendlich hängt der Erfolg auch von der Tagesform ab.“

Lieber Fußball als Wimbledon – sagt der Tennistrainer

Jim Anwar, Cheftrainer beim Tennisclub Iserlohn, bezeichnet sich als Fan von Fußball-Großereignissen. „Bei Europa- und Weltmeisterschaften schaue ich mir immer die Spiele der deutschen Nationalmannschaft an. Ich bin ein Fan des DFB-Teams. Die Bundesliga verfolge ich dagegen seltener“, sagt er. Allerdings beschränkt sich sein Interesse nicht nur auf die deutschen Partien. „Auch die Spiele der Niederlande und der Engländer schaue ich mir gerne an.“ Der DFB-Elf traut er das Viertelfinale zu. „Ich hoffe allerdings auf das Halbfinale oder mehr.“ Interessant ist in diesem Jahr die Überschneidung zweier Großereignisse. Während bei der EM das Achtelfinale läuft, beginnt in Wimbledon das wichtigste Tennisturnier der Welt. Doch Anwar lässt sich nicht in die Zwickmühle stecken. „Wie viele andere bei uns im Verein gucke ich eher Deutschland als Wimbledon, zumal Tennis nur im Bezahlfernsehen läuft.“

Streng genommen ist auch Torben Majewski in erster Linie im Tennis zuhause, beim Spieler und Sportlichen Leiter des TTV Letmathe ist aber noch ein Tisch im Spiel. Der Fußball genießt bei ihm einen mindestens genauso hohen Stellenwert. „Ich verfolge alles und gucke auch die Spiele, wenn ich Zeit habe.“ Folglich hat er mit der umfangreichen Berichterstattung auch kein Problem. Trotzdem werden aus seiner Sicht Fehler gemacht, vor allem in anderen Bereichen. „Bricht irgendwo eine Krise aus, stürzt sich alles darauf. Und wenn sie nicht mehr aktuell ist, erfährt an nichts mehr, obwohl die Krise noch andauert.“ Das wird mit der EM sicher nicht passieren, bevor der Sieger feststeht – und das wird seiner Meinung nach der amtierende Weltmeister. „Ich glaube, dass die Franzosen die stärkste Mannschaft haben. Aber Deutschland, Italien und Belgien haben auch gute Truppen beisammen.“

