Neun Meistertitel und fünf Abstiege

Iserlohn. Die acht heimischen Tennis-Vereine können auf eine zufriedenstellende Bilanz im Seniorenbereich blicken.

Sämtliche Entscheidungen in der Tennis-Freiluftsaison sind gefallen: Die acht heimischen Vereine können auf eine zufriedenstellende Bilanz im Seniorenbereich blicken, haben insgesamt mit mehr Mannschaften den Aufstieg erreicht: Neun Meistertiteln stehen fünf Abstiege gegenüber.

TC Iserlohn

Die Damen 60 des TCI haben in der Freiluft-Saison den größten Erfolg erreicht und die Meisterschaft in der Südwestfalenliga geholt. Das Meisterteam bleibt zusammen und wird in der kommenden Saison in der Verbandsliga starten. Mal abgesehen von diesem Erfolg bezeichnet Sportwart Robert Kotzur-Bell die Spielzeit als durchwachsen, da einige Ziele verfehlt worden seien: „Wir wollten mit der Damenmannschaft aus der Bezirksliga aufsteigen, das hat leider nicht geklappt. Mit den Herren 40 haben wir in der Südwestfalenliga den Aufstieg auch knapp verpasst“, schildert der TCI-Sportwart. Mit der dritten Herrenmannschaft stieg aber nur eine Mannschaft ab, da die in der Westfalenliga beheimatete zweite Herrenmannschaft – sportlich auch abgestiegen – noch den Klassenerhalt am Grünen Tisch erlangte.

TC Hennen

„Wir sind für alle Iserlohner Tennisvereine froh, dass wir die Saison vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie spielen konnten“, nimmt TCH-Sportwart Daniel Löffler bei seinem Rückblick auf die Freiluftsaison zunächst die gesamte heimische Tennisszene ins Visier. Als „schade“ bezeichnet er den Abstieg der höchstklassigsten Mannschaft des Vereins: Die Damen 40 haben den Klassenerhalt in der Verbandsliga verpasst, auch die Mixed 40-Mannschaft stieg aus der Südwestfalenliga ab. Sportlich positiv lief es für die TCH-Damen, die den Meistertitel in der 1. Kreisklasse bejubelten. „Wir freuen uns schon auf die neue Spielzeit, werden uns aber auch im Winter in Form halten, auch wenn wir keine Mannschaften für den Spielbetrieb in der Halle gemeldet haben“, sagt Löffler.

TC Letmathe

Der TCL hat mit seinen Mannschaften auf Kreisebene eine zufriedenstellende Saison ohne Auf- und Abstiege gespielt. „In der nächsten Saison wollen wir auch wieder ein Jugendteam melden“, stellt Sportwartin Melanie Schulte die Nachwuchsförderung heraus. Der Club verfügt um die 130 Mitglieder, die eine solide Basis für einen Spielbetrieb bilden. Am kommenden Samstag (13 Uhr) veranstaltet der Verein ein Saisonabschlussturnier: „Wir werden Mixed spielen“, schildert Schulte, die auf eine rege Teilnahme für das Saisonfinale hofft.

TC Grürmannsheide

Die Herren 60 des TCG haben den Meistertitel in der Südwestfalenliga geholt und anschließend nur ganz knapp das Aufstiegsspiel zur Verbandsliga verloren. „Die Niederlage war zwar ärgerlich, aber wir sind trotzdem zufrieden, mit unseren Herren 65 haben wir den Aufstieg ja geschafft“, zieht Sportwart Werner Kötteritz ein positives Saisonfazit. „Es ist ein Wettbewerbssport. Im nächsten Jahr werden wir’s wieder versuchen“, nimmt der Verein die knapp verpasste Aufstiegschance sportlich und will wieder angreifen. Kötteritz selbst freute sich über den Doppeltitel bei den Herren 60 mit dem TCG-Vorsitzenden Werner Teves-Humme.

TC DJK Sümmern

Als „Übergangs-Spielzeit“ bezeichnet Sümmerns Schatzmeisterin Monika Thiele mit Blick auf die Pandemie die Saison: „Wir haben uns deswegen zurückgehalten und den Umfang etwas reduziert.“ Der Club hatte beispielsweise auch auf die Austragung der Stadtmeisterschaften verzichtet, für die Sümmern in der nächsten Saison bei günstigem Corona-Verlauf bereit steht: „Darauf hoffen wir natürlich“, sagt Thiele, die sportlich mit dem Verlauf für die Teams ihres Clubs sehr zufrieden ist. Das Aushängeschild des Vereins, die Damen 60, haben in der Verbandsliga den Klassenerhalt geschafft. Und die Herren 60 verpassten in einem Herzschlagfinale den Meistertitel in der Südwestfalenliga. „Wir sind mit 63 Mitgliedern ein kleiner Verein, wollen nächste Saison aber natürlich wieder so viele Mannschaften wie möglich melden“, sagt Thiele.

TV Westig

Rolf Vosswinkel ist seit 24 Jahren Sportwart beim TVW und erfreut, erstmals in dieser Ära sechs Mannschaften für die Saison gemeldet zu haben. „Von der Anzahl her sind wir zufrieden, auch sportlich war es in Ordnung“, sagt Vosswinkel. Die ranghöchste Mannschaft des Vereins, die Herren 50, stiegen zwar aus der Südwestfalenliga ab. Aber dafür hat die erste Herrenmannschaft souverän und mit einer makellosen Bilanz den Titel in der Kreisliga geholt. „Schade, dass unsere Damen 40 den Aufstieg ganz knapp verpasst haben. Im entscheidenden Spiel gegen Medebach lagen wir nach den Einzeln 4:2 in Führung, haben dann aber alle Doppel knapp verloren“, sagt Vosswinkel, der für seine Jubiläumssaison als Sportwart wieder sechs Mannschaften melden möchte.

TC Weiß-Blau Hemer

Der Tennisclub aus der Felsenmeerstadt hat mit seiner Herrenmannschaft ohne Schwierigkeiten den Klassenerhalt in der Bezirksklasse geschafft. „Rot-Weiß Schwerte war einfach zu stark, deswegen haben wir nicht ins Aufstiegsrennen eingreifen können“, sagt Seniorenspieler Cedric Kleymann, der mit den Herren 30 aber jubeln durfte und ohne Verlustpunkt die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse erreichte. Cleymann koordiniert zudem die Nachwuchsarbeit bei Weiß-Blau, hier leistet Hemer wichtige und umfangreiche Basisarbeit. Erst am vergangenen Wochenende sind die Jüngsten des Vereins, die U8, Vize-Westfalenmeister geworden.

TC Lössel-Roden

Auf eine sehr erfolgreiche Saison blickt der TCLR: Die Herren 50 und Herren 70-Teams feierten in ihren Klassen die Meisterschaft. Während die „50er“ auch den Aufstieg bejubeln durften, unterlagen die „70er“ im Aufstiegsfinale knapp. Auch das Mixed 40-Team des Clubs holte in der Südwestfalenliga den Titel und schaffte den Aufstieg. Zudem gewannen die Damen 50 und die Herren 50 den WTV-Pokal.

Aufsteiger und Meister: TCI-Damen 60 (SWL), TCH-Damen (1. KK), TCG-Herren 65 (BKL), TCLR-Herren 50 (BL), TCLR-Mixed 40 (SWL), Herren 30 WBH (KK), TVW-Herren (KL)

Meister: TCG-Herren 60, TCLR-Herren 70 (SWL) (beide haben ihre Entscheidungsspiele um den Aufstieg verloren)

Absteiger: TCI III (SWL), TCH-Mixed 40 (SWL), TCH-Herren 50 (BL), TCH-Damen 40 (VL), TVW-Herren 50 (SWL)

Klassenerhalt am Grünen Tisch: TC Iserlohn II (bleibt in der WL, da es keinen Regionalliga-Absteiger gibt)

