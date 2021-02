Neues Personal bei den RheinStars Köln

Iserlohn. Die Iserlohn Kangaroos stehen vor einer hoher Auswärtshürde.

Beim Ausblick auf diese Partie spricht Stephan Völkel, der Trainer der Iserlohn Kangaroos, von vielen Unwägbarkeiten. Denn wenn seine Mannschaft an diesem Samstag in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B bei den RheinStars Köln aufläuft, dann muss sie sich auf einen gegenüber der Hinrundenpartie stark veränderten Kontrahenten einstellen.

Damals gewann der Aufsteiger ziemlich souverän in der Matthias-Grothe-Halle und wurde angeführt von Spielmacher Vincent Golson, den die Iserlohner überhaupt nicht in den Griff bekamen. Doch der fehlt nach einer Sprunggelenkoperation ebenso wie mit Tibor Taras und Viktor Frankl-Maus zwei weitere verletzte Leistungsträger. Aus der Regionalliga wurden daher kurzfristig Joe Koschade (Deutzer TV) und Bruno Albrecht (Dragons Rhöndorf) verpflicht, die gegen die Kangaroos ihr Debüt geben sollen.

Aus diesen personellen Veränderungen nun eine Schwächung der Rhein-Stars ableiten zu wollen, hält Völkel für ziemlich abwegig. „Die haben zuletzt in Bochum und gegen Münster gewonnen und damit gegen zwei absolute Topteams. Köln besitzt immer noch enorme Qualität.“ Aber die Mannschaft ist aus dem Rhythmus gekommen. Erst fiel das Heimspiel gegen Hamburg wegen eines Coronafalls beim Gegner aus, danach wegen des Wintereinbruchs am letzten Wochenende die Fahrt nach Brandenburg zu den TSK49ers.

Köln hat zwei spielfreie Wochenenden hinter sich

Im gleichen Zeitraum holten sich die Kangaroos mit den Erfolgen in Schwelm und gegen Bernau viel Selbstvertrauen und brachten sich mit Nachdruck für die Play-off-Teilnahme ins Gespräch. Und ihre Auswärtsbilanz kann sich mit vier Siegen aus acht Spielen ja auch durchaus sehen lassen. Um in Köln zu bestehen, kommt es nach Stephan Völkels Überzeugung darauf an, über 40 Minuten eine hohe Intensität an den Tag zu legen und wenig Fehler zu machen. „Denn Köln nutzt so etwas ziemlich konsequent aus“, ergänzt der Coach. Er wünscht sich, dass seine Mannschaft ihr Spiel macht und sich nicht zu sehr mit der personellen Besetzung des Gegners beschäftigt. Die eigene ist im übrigen unverändert, alle Spieler sind fit.

RheinStars Köln - Kangaroos

Sa., 18 Uhr, Trainingszentrum Köln-Bickendorf

Kangaroos: Jetullahi, J. Dahmen, Francisco, Prostran, Hübner, Graham, Möller, Buss, Dizdar, R. Dahmen, Marei, Schneider.

Letzte Resultate - RheinStars: 84:82 (A) Bochum, 97:86 (H) Münster - Kangaroos: 97:74 (H) Bernau, 86:81 (A) Schwelm - Hinrunde: 97:78 für Köln.