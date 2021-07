Neuer U17-Kader sorgt beim FC Iserlohn für Optimismus

Iserlohn. Vorbereitung der Nachwuchsfußballerinnen auf die neue Bundesliga-Saison läuft auf Hochtouren. Der Start erfolgt am 14. August.

Wenn es zu starken Veränderungen bei einer Mannschaft mit vielen Zu- und Abgängen kommt, dann wird gerne davon gesprochen, dass die Karten neu gemischt werden. Auf die U17-Bundesliga-Fußballerinnen des FC Iserlohn trifft dieses Bild in hohem Maße zu. Nur neun der 23 Spielerinnen, die schon in der annullierten Saison 20/21 zum Team gehörten, bleiben an Bord, 13 Neue stoßen hinzu – vier kommen aus der eigenen U16 und neun von anderen Vereinen. Diesem Team traut das Trainertrio zu, die Liga zu halten.

„Mit dem Kader bin ich soweit zufrieden, mit Ausnahme von zwei, drei Spielerinnen haben wir alle bekommen, die wir haben wollten“, sagt Simon Naujoks, der als sportlicher Leiter und Trainer der Landesliga-Frauenmannschaft weiterhin die zentrale Person im Bereich Mädchen- und Frauenfußball des FCI ist und bei der U17 zum Trainerteam gehört. Chef ist hier Robin Timm, neben Naujoks gehört noch Leon Lindemann dazu. Sie arbeiten mit den Spielerinnen bereits seit einem Monat wieder unter Normalbedingungen.

Weil keine der Spielerinnen das 18. Lebensjahr bereits vollendet hat, fiel für sie früher als für die Erwachsenen das Kontaktsportverbot. Deswegen ist auch das Testspielprogramm schon angelaufen. Gegen den Süd-Bundesligisten SC Dortelweil gab es eine 0:3-Niederlage, bei der Naujoks das Zustandekommen ärgerte. „Das Ergebnis entsprach überhaupt nicht dem Spielverlauf und die Tore haben wir hergeschenkt.“

Verletzungssorgen bei Spielführerin Joyce Hess

Das zweite Testspiel gegen den Westfalenligisten Berghofen wurde Ende Juni angesichts von Temperaturen um 38 Grad unter Extrembedingungen durch Tore von Annika-Luisa Benninghoff, Yasemin Baydemir, Leonie Langenbach und Hayat Jaber (2) mit 5:0 gewonnen, allerdings fehlten noch die neuen Spielerinnen. Dafür stand mit Verteidigerin Joyce Hess eine Spielerin auf dem Platz, die Naujoks Sorgen bereitet. „Sie ist unsere Spielführerin, plagt sich aber seit Februar mit einer Fußverletzung herum, die nicht verheilt.“ Stürmerin Sena Lukovic ist wegen einer Oberschenkelverletzung außer Gefecht gesetzt.

„Diese beiden Dinge sind das einzig Negative. Charakterlich ist die Mannschaft top“, lobt Naujoks, der keine Zweifel hat, dass sie das Zeug zum Klassenerhalt besitzt. Auf die elf Konkurrenten blickt er dabei nicht. „Momentan könnte ich höchstens nach den Testspiel-Ergebnissen schauen, aber was sagen die schon großartig aus?“

Anfang August gibt es am Hemberg das fast schon traditionelle Trainingslager mit den letzten beiden Vorbereitungsspielen. Am Samstag, 14 Uhr, ist Niederrheinligist VfB SW Warbeyen zu Gast am Hemberg, einen Tag später geht es gegen den klassentieferen Regionalligisten Fortuna Freudenberg. Am Samstag, 14. August, beginnt dann die neue Bundesliga-Saison: Der FC Iserlohn muss zum Auftakt beim 1. FC Köln antreten. Das Heimdebüt, das bislang für den 21. August terminiert ist, absolviert die U17 dann gegen Bayer 04 Leverkusen.

