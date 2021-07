Neuer Stürmer für die Iserlohn Roosters

Iserlohn. Die Roosters haben Stürmer Eric Cornel von den Nürnberg Ice Tigers verpflichtet. Nicht mehr zum Kader gehört Joel Lowry.

Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Spielzeit Eric Cornel. Der 25-jährige Stürmer ging in der vergangenen Spielzeit für die Nürnberg Ice Tigers auf Punktejagd. Cornel wurde 2014 in der zweiten Runde von den Buffalo Sabres gedraftet, absolvierte jedoch kein NHL-Spiel. Die Ice Tigers waren in der vergangenen Saison Cornels erste Station in Europa, zuvor verbrachte er insgesamt sechs Spielzeiten bei den Rochester Americans in der AHL.

Dort arbeitete er in der Spielzeit 2016/2017 mit dem aktuellen Roosters-Coach Brad Tapper zusammen. „Brad ist sich sehr sicher, dass er ein wichtiges Puzzleteil sein wird. Er hat erlebt, wie sehr Eric den Teamgedanken lebt und nach einer längeren Zeit in einer Organisation in vielen Bereichen nicht mehr wegzudenken war“, sagt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer. Der Stürmer bringt mit seinen 25 Jahren bereits die Erfahrung von über 300 Profi-Spielen (94 Punkte) mit an den Seilersee.

Chefcoach Brad Tapper kennt Cornel aus der AHL

Mit Cornel erhalten die Roosters einen zuverlässigen Spieler, wie Christian Hommel weiß: „Eric ist ein Zwei-Wege-Stürmer, der in Rochester über viele Jahre hinweg konstant seine Leistung gebracht hat. Er hat seine Qualitäten in Unterzahl und kann auch in Überzahl auf dem Eis stehen. Er ist ein großartiger Rollenspieler, der Potenzial für mehr hat. Wir denken, dass er in seinem zweiten Jahr in Europa bei uns endgültig den Durchbruch schaffen kann.“

Ein zusätzliches Plus sei es natürlich auch, dass der aktuelle Coach in Rochester bereits mit dem Neuzugang zusammengearbeitet hat. „Es war mein erstes Jahr bei den Profis, in dem wir zusammengearbeitet haben. Er ist ein passionierter Trainer, der mir viele wichtige Grundlagen mitgegeben hat. Daher denke ich, dass ich mit meiner Spielweise gut ins Team und das System passen werde. Man hat in der vergangenen Saison bei den Spielen gegen Iserlohn gemerkt, dass sie in der Offensive aggressiv und schnell agieren, ich freue mich darauf, in der kommenden Saison Teil dieses Teams zu sein“, berichtet Cornel.

Nicht mehr an den Seilersee zurückkehren wird hingegen Stürmer Joel Lowry. Die letztjährige Nummer 14 der Roosters war im Januar 2021 zu den Roosters gewechselt und steuerte sieben Tore und fünf Assists zum Erreichen der Playoffs bei. „Joels Einstellung war tadellos und wir wünschen ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute“, verabschiedet Hommel den 29-Jährigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe