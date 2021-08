Neue Zuschauerregelung für Heimspiele der Iserlohn Roosters

Foto: Michael May

Iserlohn. Der Klub nennt die Rahmenbedingungen für die Test-Heimspiele gegen Wolfsburg und Köln

Eine Woche vor den ersten Testspielen am Seilersee informieren die Iserlohn Roosters ihre Anhänger über die zu erwartenden Rahmenbedingungen.

Eine hundertprozentige Auslastung der Sitzplätze wird kein Problem darstellen, darüber hinaus wird die Stehplatztribüne zu etwa 50 Prozent besetzt. Das ergibt eine Kapazität von etwa 3600 Besuchern für die beiden Testspiele gegen Wolfsburg (27. August um 19 Uhr) und gegen Köln (29. August um 14.30 Uhr).

Der Einlass in die Halle wird nur Personen gewährt, die einen Nachweis über eine vollständige Impfung, eine Genesung oder einen negativen Antigen-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, erbringen können (3G-Regel). Die Nachweise können auch digital erfolgen. Darüber hinaus herrscht nach dem Betreten der Eissporthalle eine vollumfängliche Maskenpflicht. Auf dem gebuchten Platz sowie zum Verzehr von Speisen und Getränken kann die Maske abgenommen werden. Eintrittskarten werden weiterhin nur personalisiert vergeben und sind ausschließlich über den Online-Shop erhältlich. Der Vorverkauf für die Vorbereitungsspiele startet am kommenden Montag um 9 Uhr.

Zur Überprüfung muss beim Einlass neben dem entsprechenden 3G-Nachweis auch der Personalausweis bereitgehalten werden. Kinder bis 6 Jahre benötigen keinen Test. Im Zuge der Personalisierung benötigen aber auch sie ein Ticket. Schulpflichtige Kinder gelten gemäß der Verordnung im Zuge der regelmäßigen Testungen in der Schule automatisch als getestet, hier muss lediglich der Schülerausweis vorgezeigt werden. Die Dauerkarten-Inhaber, die die Testspiele in ihrem Paket haben, erhalten mit der neuen Dauerkarte Zutritt.

Saisoneröffnung mit Präsentation der Mannschaft

Im Anschluss an das Testspiel gegen Köln wird die Saisoneröffnung im Außenbereich hinter der Halle stattfinden. Ab 18 Uhr gibt es neben der Präsentation der Mannschaft auch einige bunte Programmpunkte. Das Besucherlimit liegt hier bei 1200 Personen. Für die Saisoneröffnung muss im Online-Shop ein separates Ticket gekauft werden, und es gelten die gleichen Hygienevorschriften wie beim Spiel zuvor. Die Tickets können ebenfalls ab Montag erworben werden.

Die aktuelle Schutzverordnung gilt bis zum 17. September, so dass die Roosters für die beiden ersten Saison-Heimspiele (am 10. September gegen Nürnberg und am 12. September gegen Berlin) planen können. Der Vorverkaufsstart für diese Partien ist für Anfang September anvisiert. Bis zum DEL-Start kann man sich noch eine Dauerkarte für die neue Saison sichern. Aufgrund der eingeschränkten Kapazität auf der Stehtribüne ist mit einer erhöhten Nachfrage für die begehrten Sitzplätze zu rechnen. Mit dem Erwerb einer Dauerkarte geht man daher auf Nummer sicher.

In der Corona-Schutzverordnung ist bis zu einer Kapazität von 5000 Plätzen theoretisch eine Vollauslastung möglich. Die Roosters erläutern, dass das am Seilersee nicht vorgesehen ist, weil dazu auch die Stehplätze fest gekennzeichnet sein müssten. Das ist kaum realisierbar und daher hat man sich nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden entschieden, die Stehtribüne per Schachbrettmuster aufzuteilen und nur jeden zweiten Platz zu verkaufen, um die Situation aufzulockern.

