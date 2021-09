Negatives Wochenende für Fußballvereine

Iserlohn. Was für eine Negativbilanz: Alle sieben überkreislich spielenden Fußballteams aus Iserlohn und Hemer haben verloren.

So etwas hat es lange nicht mehr gegeben: Sieben überkreislich spielende Fußballmannschaften aus Iserlohn und Hemer sind am Wochenende im Einsatz gewesen, doch keine von ihnen hat auch nur einen einzigen Punkt ergattert, vier von ihnen sind sogar torlos geblieben. Das galt auch für den FC Iserlohn und Borussia Dröschede. Während der FCI trotz einer Reihe hochkarätiger Chancen einfach das Tor nicht traf und bei der YEG Hassel 0:2 unterlag, bestand bei der extrem ersatzgeschwächten Borussia kaum Aussicht auf einen erfolgreichen Abschluss – das macht die 0:4-Packung gegen Concordia Wiemelhausen schwer verdaulich.

Die Zahl der Zu-Null-Spiele ist vor allem in der Westfalenliga auffällig. Von den acht Partien gab es nur zwei, in denen beide Mannschaften zu Torerfolgen kamen. Die Spvg. Hagen 11 gehört dazu, auch wenn es beim Spiel in Schüren lange Zeit nicht danach aussah. Nach 48 Minuten lag die Mannschaft von Trainer Stefan Mroß 0:3 zurück, startete aber kurz darauf eine Aufholjagd und glich in der 84. Minute aus. Das überraschte Mroß noch nicht einmal. „Wir haben uns in der Halbzeit viel vorgenommen, weil ich nicht fand, dass wir das schlechtere Team waren.“

SV Hohenlimburg 10 legt makellosen Saisonstart hin

Eine Woche nach dem 0:3 gegen den SC Neheim verhinderten die „Elfer“ also einen Fehlstart. Ganz anders Lokalrivale SV Hohenlimburg 10: Die Mannschaft gehört durch den jüngsten 2:0-Heimsieg über Westfalia Wickede zu den Top drei der Westfalenliga, deren Bilanz noch absolut ohne Makel ist. Zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor – das ist mal ein perfekter Start, den auch der FC Brünninghausen und Wacker Obercastrop als Anführer dieses Trios hingelegt haben. Die Hohenlimburger Partie gegen Wickede hatte zudem etwas Geschichtsträchtiges: Es war das erste Pflichtspiel der „Zehner“ nach der Umbenennung des Kirchenbergstadions in Erich-Berlet-Stadion.

Beim Blick auf die Bezirksliga 6 ist die Ernüchterung groß. Als Achter steht der SV Deilinghofen/Sundwig von den heimischen Teams noch am Besten da. Die 1:2-Schlappe beim TuS Ennepe war zudem die erste Niederlage des SV D/S seit mehr als zwei Jahren in einem Punktspiel, zuletzt erwischte es die Mannschaft von Ercan Linke im August 2019 im ersten Spiel der Kreisliga A (1:5 gegen den BSV Lendringsen).

Noch herausstellen muss sich, ob der Stand im Tabellenkeller schon einen Trend darstellt, oder nur eine Momentaufnahme ist. Von den letzten sechs Mannschaften kommen vier aus Iserlohn und nur der SSV Kalthof hat schon einmal gepunktet. Nach Lage der Dinge wird sich Sinopspor auf einen längeren Aufenthalt auf dem letzten Platz einstellen müssen. Mit der 0:12-Klatsche gegen den VfB Schwelm kassierte Sinopspor die bislang höchste Niederlage aller 228 westfälischen Bezirksligisten in dieser Saison. Immerhin gehört die heimische Bezirksliga 6 mit 5,2 Toren pro Partie auch wegen solcher Resultate zu den beiden torreichsten Staffeln. Auf diese Quote kommt sonst nur noch die Staffel 4.

