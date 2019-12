Nächstes Schlüsselspiel gegen Oldenburgs Talentschuppen

Teil eins der Oldenburger Wochen hat Basketball-ProB-Ligist Iserlohn Kangaroos erfolgreich absolviert, doch nun kommt die umgehende Gelegenheit zur Revanche für die Niedersachsen, die die Iserlohner am Samstag in eigener Halle erwarten.

Sieben Tage nach dem 58:85 bei den bis dato punktgleichen Kangaroos steht der Nachwuchs des Bundesligisten unter Druck. Ein Sieg muss her, will man nicht im Tabellenkeller verharren. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Gastgeber viel Energie investieren. „Ich gehe davon aus, dass Marcel Keßen spielen wird, auch wenn die Erste am Sonntag im Pokal im Bonn antreten muss“, sagt Iserlohns Trainer Milos Stankovic. Keßen hatte zuletzt im Europapokal 20 Minuten gespielt, Aufbauspieler Jacob Hollatz, der Kapitän des ProB-Teams, 15.

„Für mich ist das die talentierteste Mannschaft der Liga“, hatte sich Stankovic im Vorfeld festgelegt und geht im zweiten Aufeinandertreffen von einem völlig anderen Spiel aus. „Es wäre zu hart, wenn wir sagen würden, wir müssen gewinnen. Ich gehe aber davon aus, dass wir alles tun werden, um zu gewinnen“, macht der Kangaroos-Coach deutlich. Er fordert von seinem Team eine engagiertere Reboundarbeit und eine ähnliche Leistung wie zuletzt in der zweiten Halbzeit.

Zusätzlich haben die heimischen Korbjäger aber auch noch ein paar neue Abwehrvarianten einstudiert, mit denen man die Gastgeber vor Herausforderungen stellen will. „Ich glaube aber, dass wir noch eine Schüppe drauflegen müssen, um dort zu bestehen, denn Oldenburg wird auch den neuen Amerikaner Stephens nun besser integriert haben“, ahnt der Trainer.

Dennoch reist er mit einer gehörigen Portion Zuversicht nach zwei Siegen in Folge nach Oldenburg. Ein weiterer Erfolg wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Play-off-Teilnahme. Dabei kann der Coach auf einen kompletten Kader zurückgreifen.

Baskets Oldenburg - Is. Kangaroos

Sa., 19 Uhr, SH Haarenufer

Kangaroos: Frazier, Ziring, M. Schwarz, J. Dahmen, Teucher, Brkic, Buss, Allen, R. Dahmen, Schneider.

Letzte Resultate Iserlohn: 85:58 (H) Oldenburg, 74:64 (A) Wedel. - Oldenburg: 58:85 (A) Iserlohn, 90:71 (H) Dresden. - Gesamtbilanz gegen Oldenburg: 7 Spiele, 5 Siege, 2 Niederlagen. - Saison 2018/19: 71:76 (A), 101:97 n.V. (H).