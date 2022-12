Nächste Packung für die Iserlohn Roosters

Iserlohn. Ihr Heimspiel gegen den EHC RB München haben die Iserlohn Roosters deutlich verloren. Dabei begann das Team von Greg Poss gar nicht mal schlecht.

Vor knapp 3.300 Zuschauern in der Balver Zinn Arena haben die Iserlohn Roosters mit 0:5 (0:1, 0:3, 0:1) gegen den EHC München ihre nächste deutliche Niederlage kassiert.

In einem rasanten und ausgeglichenen ersten Drittel hatten beide Teams schon zu Beginn eine Riesenmöglichkeit. Daubner traf in der ersten Minute für München das Lattenkreuz, Foucault scheiterte auf der anderen Seite wenig später völlig freistehend an Keeper Niederberger. Iserlohn zeigte wenig Respekt vor dem Tabellenführer und arbeitete sich zahlreiche Chancen heraus. In der Abwehr konnte sich das Team auf Goalie Hannibal Weitzmann verlassen, der gegen Oswald und McKiernan gleich doppelt parierte. Auch in Überzahl wollte die Roosters-Führung nicht fallen. Pech hatte Casey Bailey, dessen Direktabnahme nur am Torgestänge landete. Kurz vor Drittelende waren die Sauerländer dann ein wenig unaufmerksam. München nutzte den Freiraum und kam durch Justin Schütz im Slot zur 1:0-Führung.

Im Mittelabschnitt kippt die Partie endgültig

Im zweiten Durchgang übernahmen die Gäste dann aber schnell die Initiative. Weitzmann konnte zwar gegen die Youngster Lutz und Appendino zunächst noch einen deutlicheren Rückstand verhindern, gegen den frei stehenden Yasin Ehliz in Überzahl war Iserlohns Schlussmann aber machtlos. Die Roosters agierten in der Offensive zu umständlich und hatten darüber hinaus genug in der eigenen Zone mit dem kombinationssicheren EHC zu tun. Während München seine Qualität ausspielte, nahm die Intensität bei den Hausherren immer weiter ab. Die Gäste wussten ihre Überlegenheit zu nutzen und erhöhten mit einem Doppelschlag durch McKiernan und Daubner innerhalb von 19 Sekunden auf 4:0. Iserlohn präsentierte sich auch im Angriff schwach. Die einzigen beiden Möglichkeiten vergaben Emile Poirier und Sven Ziegler.

Im Schlussdsrittel steht Jenike statt Weitzmann im Iserlohner Tor

In der zweiten Drittelpause wechselte Trainer Greg Poss seinen Torhüter aus, um noch einmal ein Zeichen zu setzen. Andy Jenike konnte sich gleich zu Beginn auszeichnen, als Ben Smith allein auf ihn zueilte und der Goalie mit der Fanghand hielt. Am Spiel änderte das jedoch wenig. München spielte die Partie souverän zu Ende und erhöhte in Überzahl auf 5:0. Hager fälschte Redmonds Schuss vor dem Tor unhaltbar für Jenike ab. Nun nahm die Unzufriedenheit bei den Gastgebern zu und die äußerte sich in Undiszipliniertheiten. Nur gut, dass der EHC in Überzahl gnädig blieb und das Ergebnis nicht noch deutlicher gestaltete. Die Roosters müssen sich jedenfalls in den kommenden Partien am Wochenende anders präsentieren, um ihren Negativtrend beenden zu können.

Tore: 0:1 (18:54) Schütz, 0:2 (31:23) Ehliz (5-4), 0:3 (33:58) McKiernan, 0:4 (34:17) Daubner, 0:5 (46:36) Hager (5-4)

