Nachwuchs des FC Iserlohn feiert zwei Derbysiege

Beim überkreislichen Fußball-Nachwuchs unterlagen die A-Junioren der SG Hemer im Nachholspiel in Kirchhörde. Beim FC Iserlohn herrschte dagegen eitel Freude. Die Jungjahrgänge der B- und C-Junioren behaupteten im jeweiligen Derby die Tabellenspitze.

A-Junioren

Kirchhörder SC - SG Hemer 5:2 (1:2). Die schnelle Führung der Gäste hielt nicht lange vor, sechs Minuten nach dem 0:1 glich der KSC aus. Aber die Mannschaft von Marco Knauf setzte nach und trat nach einer knappen halben Stunde durch einen schönen Freistoß von Al Izidin wieder in Vorlage. Zuvor hatte Viegas einen an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter verschossen (21.). In der zweiten Hälfte machte der KSC mächtig Druck und drehte die Partie gegen konditionell nachlassende Gäste.

Zwischen dem Ausgleich und dem 3:2 (Strafstoß nach Jaegers Foul) lag nur eine Viertelstunde. „Nach dem dritten Tor hat sich die Mannschaft aufgegeben. Wir müssen aber bis zum Schluss kämpfen, sonst schaffen wir das nicht. Glücklicherweise stehen wir immer noch einen Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz“, sah der SG-Trainer auch einen positiven Aspekt nach dieser Partie. Heute um 19.30 Uhr bestreitet die SG das Nachholspiel beim SC Weitmar.

Tore: 0:1 (4.) Abanoz, 1:1 (10.), 1:2 (27.) Al Izidin, 2:2 (51.), 3:2 (65., Strafstoß), 4:2 (74.), 5:2 (80.).

B-Junioren

BSV Menden - FC Iserlohn II 0:7 (0:6). „Wir haben dem BSV eigentlich vom Anpfiff an keine große Luft zum Atmen gelassen. Bis zur Pause waren wir super im Spiel und haben auch verdient mit 6:0 geführt“, lobte Trainer Christian Buchholz. Im Stil einer Spitzenmannschaft spielten die Gäste das Derby herunter, ohne ernsthaft in Gefahr zu geraten. „Wir haben ganz bewusst den klaren Vorsprung nur verwaltet, denn das hat Kräfte gespart.“ Der FCI-Coach sah allerdings noch zwei BSV-Chancen für den möglichen Ehrentreffer.

Erst kurz vor dem Schlusspfiff machten die Iserlohner den Endstand perfekt. „Das war toller Derby-Auftritt, da kann man schon stolz sein“, resümierte Buchholz. Verfolger ASC Dortmund mühte sich zeitgleich zu einem 1:0 über RW Lüdenscheid und befindet sich bei vier Zählern Rückstand weiterhin in Lauerstellung.

Tore: 0:1 (9.) Asemota, 0:2 (17.) Panne, 0:3 (23.) Smajic, 0:4 (27.) Höllmann, 0:5 (35.) Höllmann, 0:6 (40.) Barunke, 0:7 (75.) Klundt.

C-Junioren

Bor. Dröschede - FC Iserlohn II 0:3 (0:1). In diesem kampfbetonten Derby kamen die Zuschauer auf ihre Kosten. „Das war ein sehenswertes Spiel mit einem gerechten Ausgang“, waren sich beide Trainer einig. Bei dem auch durch Westfalenliga-Torjäger Ivankin verstärkten Tabellenführer freute sich Trainer Joshua Weische über spielerische Dominanz und längere Ballbesitzphasen. „Die Jungs haben alle Vorgaben gut umgesetzt, in der Abwehr haben wir Stabilität bewiesen und kaum etwas zugelassen.“ Nach drei Treffern gegen Oelde war Torjäger Lasse Eickel auf der Emst mit einem Doppelpack erfolgreich. Auf der anderen Seite äußerte sich Trainer Philipp Rüberg so: „In der ersten Halbzeit haben wir noch gut mitgehalten. Am Ende hat sich allerdings die Qualität der Iserlohner durchgesetzt. Das zweite Gegentor hat unsere Niederlage besiegelt, aber es ist irregulär zustande gekommen, weil in unmittelbarer Nähe ein zweiter Ball auf dem Spielfeld lag.“

Tore: 0:1 (33.) Eickel, 0:2 (65.) Eickel, 0:3 (68.) Ivankin.

D-Junioren

FC Iserlohn - SC Listernohl-Windhausen-Lichtringhausen 5:0 (4:0). Nach diesem hoch verdienten Heimsieg bleibt das Team von Trainer Sascha Clever (28 Punkte) mit einer Partie im Rückstand hinter TSV Weißtal (31) und SF Siegen (30) auf dem dritten Rang. Die Viererkette der tief stehenden Gäste wurde nach knapp 20 Minuten erstmals geknackt. „Das war ein ganz souveräner Auftritt. Nach dem ersten Tor lief alles nach Plan. Wir haben flott kombiniert, der starke LWL-Keeper hat noch weitere Einschläge verhindert.“ Natürlich erhielt der fünffache Torschütze Cem Kilincaslan ein Sonderlob. „Er ist auch gut von seinen Mitspielern in Szene gesetzt worden“, betonte Sascha Clever.

Tore: 1:0 (19.), 2:0 (21.), 3:0 (25.), 4:0 (30.), 5:0 (42.) Cem Kilincaslan.

